Cuphead: Termin der physischen Version steht fest – Collector’s Edition inkl. Marionette vorgestellt

Das Entwicklerteam von Studio MDHR hat einen Erscheinungstermin für die physische Version des Action-Plattformers „Cuphead“ bekanntgegeben. Demnach wird man den Titel inkl. der Erweiterung „The Delicious Last Course“ ab dem 6. Dezember 2022 für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch im Handel finden können.

Eine kostspielige Collector’s Edition

In der Standard Edition werden auch sechs „Cuphead Funnies“-Sammelkarten, eine „Cuphead“-Clubmitgliedschaftskarte sowie ein exklusives Artwork von Studio MDHR enthalten sein.

Darüber hinaus wird über iam8bit wird zu einem späteren Zeitpunkt eine exklusive Collector’s Edition erhältlich sein. Zum Preis von 199,99 US-Dollar bekommt man einige ganz besondere Goodies geboten. Vor allem eine vollkommen funktionstüchtige „Cuphead“-Marionette sowie eine mechanische Spieldose sollten ins Auge stechen. Allerdings werden auch ein Überzug für die Spielhülle sowie eine transformierende Box zusätzlich zu den Inhalten der Standard Edition im Paket inbegriffen sein.

Mit einem Trailer und einigen Bildern gewährt man uns bereits einen Blick auf die physischen Editionen. Nichtsdestotrotz sind „Cuphead“ und „The Delicious Last Course“ weiterhin digital für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

