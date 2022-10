The Last of Us 2: Naughty Dog hilft Regisseur John Carpenter mit Spieltipps

The Last of Us 2:

Der Kultregisseur John Carpenter spricht oft über seine Liebe zu Videospielen, doch in „The Last of Us Part 2“ war der Filmemacher so über die Generatoren frustriert, dass er den Titel nicht beenden konnte. Das Studio Naughty Dog gab daraufhin Spieletipps über Twitter.

Der Kultregisseur John Carpenter spricht bereits seit Jahren ausgiebig darüber, dass er ein großer Fan von Videospielen ist. 2017 etwa war der Filmemacher voll des Lobes für „Horizon: Zero Dawn“. In einem Interview verriet Carpenter kürzlich den kuriosen Grund, wegen dem er „Red Dead Redemption“ nie beenden konnte: Der heute 74-Jährige schaffte es damals einfach nicht, auf sein Pferd aufzusteigen.

Und anscheinend hatte der Regisseur auch bei „The Last of Us Part 2“ aus dem Jahr 2020 seine liebe Mühe. Im Gespräch mit den Kollegen von AV Club gestand Carpenter, dass er Ellies Abenteuer abgebrochen hat, weil er von einem Rätsel frustriert war. Daraufhin hatte das Entwicklerstudio Naughty Dog schnell einige hilfreiche Ratschläge parat.

John Carpenter war von den Generatoren frustriert

In dem kürzlich veröffentlichten Interview kamen die Gesprächspartner unter anderem auf das Thema Videospiele. Gefragt, welche alten Spiele der Filmemacher gerne spielt, antwortete John Carpenter, dass er besonders den ersten Teil von „Jak and Daxter“ liebt. Daraufhin wurde der Filmemacher gefragt, ob er auch die „The Last of Us“-Spiele gespielt habe, die wie „Jak and Daxter“ von Naughty Dog stammen.

Carpenter antwortete darauf, dass er die Spiele wirklich gespielt hat, aber bei „The Last of Us Part 2“ irgendwann aufgeben musste. Er sei einfach bei den Generatoren hängengeblieben und konnte diese partout nicht starten. „Ich war frustriert“, gab der Regisseur zu. „Nun, das ist nicht fair! Ich wollte weiterspielen! Aber sie haben mich nicht gelassen.“

Auch die Entwickler von Naughty Dog haben das Interview gelesen und hatten gleich ein paar Tipps für den Spielefan parat. „Hey John Carpenter, wir sind große Fans deiner Arbeit und fühlen uns geehrt, dass du unsere Spiele gespielt hast“, schrieb das Team auf Twitter. „Für das Generator-Rätsel in The Last of Us Part 2 ist die Navigationshilfe hilfreich. Die Zeitlupe und die Audio-Hinweise helfen beim Timing des Minispiels.“

Mehr zu Naughty Dog:

Im gleichen Interview bekundete der Regisseur auch sein Interesse an einer Verfilmung von „Dead Space“. „Das einzige Spiel, das mir einfällt, und das habe ich bereits erwähnt, ist Dead Space. Das wäre ein wirklich toller Film. Das könnte ich machen“, so Carpenter. Alle drei Spiele hätten dem Kultregisseur gut gefallen.

Quelle: AV Club, GamesRadar

