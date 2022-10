Gotham Knights: Verkauf in ersten Geschäften offenbar gestartet

„Gotham Knights“ wird zwar erst Ende der Woche veröffentlicht. Doch es scheint, dass erste Händler damit begonnen haben, den Titel an die Spieler zu übergeben. Davon berichten User auf Reddit und Co, die ihr persönliches Exemplar in den Händen halten können und erste Erfahrungsberichte teilen.

Den Berichten zufolge erwartet die Spieler nach dem Start von „Gotham Knights“ eine zehnminütige Eröffnungssequenz. Und auch das Gameplay soll einen ordentlichen Eindruck machen, während die Performance hin und wieder Drops zeigt. Der erste herunterladbare Patch wiederum habe eine Größe von 15,3 GB.

Dass „Gotham Knights“ dermaßen früh in den Umlauf gelangte, dürfte in den kommenden Tagen einige Leaks zur Folge haben. Gleiches gilt für Spoiler, vor denen schon die Entwickler von „A Plague Tale Requiem“ vor einigen Tagen warnten. Denn auch Kopien dieses Titels

Im Fall von „Gotham Knights“ dauerte es nicht lange, bis die ersten Gameplay-Szenen geleakt wurden, darunter die ersten 30 Minuten aus der PS5-Fassung, die hier angeschaut werden können.

Offizieller Release am kommenden Freitag

Wer völlig ahnungslos in das neue Abenteuer einsteigen möchte, muss sich nur noch bis zum kommenden Freitag gedulden. „Gotham Knights“ wird am 21. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Der offizielle Launch-Trailer steht schon seit eineinhalb Wochen zur Ansicht bereit.

In „Gotham Knights“ gilt es, in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin zu schlüpfen, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden den Frieden in Gotham City sichern sollen. Dabei lüften Spieler Geheimnisse, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen.

Für Frust sorgte die Bestätigung, dass „Gotham Knights“ auf den New-Gen-Konsolen lediglich eine Framerate von 30 FPS bietet. Die hinsichtlich der Leistung abgespeckte Xbox Series S scheint dabei eine gewisse Rolle zu spielen.

