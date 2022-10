PSN Store Angebote: Hunderte Deals im Halloween-Sale

Im PlayStation Store gehen mittwochs in der Regel neue Sales an den Start. Und auch heute bekamen hunderte Games, Editions und Download-Packs unter dem Halloween-Motto einen Preisnachlass.

Günstiger zu haben, wenn auch nicht zum ersten Mal für diesen Preis, ist die „Dead Island: Riptide Definitive Edition“, die für 3,99 statt 19,99 Euro in den Besitz der Spieler gelangt. Für 9,99 statt 19,99 Euro kann „Bloodborne“ nachgeholt werden, wobei bei diesem Titel zu beachten ist, dass er von PlayStation Plus-Mitgliedern ab der Extra-Stufe ohne Zusatzkosten aus der Bibliothek geladen werden kann.

Outlast, Blood Bowl 2 und mehr

Auch „Resident Evil 2“ ist mal wieder dabei, diesmal für 9,99 statt 39,99 Euro, was einem Rabatt von 75 Prozent entspricht. Die „Doom Eternal Deluxe Edition“ könnt ihr wie zuletzt im September für 23,09 statt 69,99 Euro mitnehmen. „Outlast“ ist alle paar Wochen im Sale, diesmal für 2,84 statt 18,99 Euro. „Outlast: Whistleblower“ kann für 1,34 statt 8,99 Euro mitgenommen werden.

Ein weiterer Teil des Sales ist. 15,99 statt 30,99 Euro werden fällig. Der bisherige Bestpreis im PlayStation Store lag zuletzt 2020 bei 8,99 Euro. Dank eines 80-Prozent-Rabattes sank der Preis vonzum wiederholten Male auf 9,99 Euro. Der gleiche Preis gilt für. Dieist allein in diesem Jahr zum sechsten Mal für 4,99 statt 49,99 Euro im Angebot.

Für schlappe 3,99 Euro wechselt „Blood Bowl 2“ den Besitzer. „Metal Gear Survive“ gibt es im Zuge des neusten Sales für 7,99 statt 39,99 Euro. „Black Mirror“ ist in der PS Plus Extra-Bibliothek enthalten, kann allerdings auch für 7,99 statt 39,99 Euro gekauft werden. „Beyond Two Souls“, ebenfalls ein Teil von PlayStation Plus, kostet 11,99 statt 29,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Eine vorläufige Übersicht über den heutigen Sale kann auf psprices.com eingesehen werden. Im Laufe des Tages sollte im PlayStation Store eine offizielle Übersicht erscheinen.

Passend zur Free-to-Play-Umstellung von „Die Sims 4“ stehen in einem weiteren Sale mehr als 40 Download-Pakete zur Social-Sim zur Verfügung. Sie kosten bis zu 50 Prozent weniger und sind hier aufgelistet.

Auch die PS Plus-Spiele für Oktober 2022 stehen allesamt bereit. Die Essential-Neuzugänge erschienen schon vor mehr als zwei Wochen. In dieser Woche kamen die Neuzugänge für Plus und Premium hinzu.

