Star Ocean The Divine Force: Das rockige Intro zum Rollenspiel steht zur Ansicht bereit

Star Ocean The Divine Force:

Zur Einstimmung auf den Launch des Japano-Rollenspiels in der kommenden Woche stellte Square Enix heute das Intro von "Star Ocean: The Divine Force" zur Ansicht bereit. Neben Eindrücken aus der Geschichte wartet der Song "Pandra" aus der Feder des japanischen Künstlers Hyde.

"Star Ocean: The Divine Force" erscheint in der kommenden Woche.

Mit „Star Ocean: The Divine Force“ geht die langlebige Rollenspiel-Serie aus dem Hause Tri-Ace in der kommende Woche in die nächste Runde.

Um euch die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler von Tri-Ace und der verantwortliche Publisher Square Enix das Intro zu „Star Ocean: The Divine Force“ zur Ansicht bereit. Dieses liefert euch Eindrücke aus der Geschichte und zeigt verschiedene Charaktere, die in der Handlung eine wichtige Rolle spielen – musikalisch untermalt vom Song „Pandra“, der vom japanische Künstlicher Hyde eingesungen wurde.

Das neueste Kapitel der Star Ocean-Saga

Bei „Star Ocean: The Divine Force“ halten die Macher von Tri-Ace am bekannten Dual-Hero-System der Reihe fest und liefern euch mit dem Flottenkommandanten Raymond und der Prinzessin Laeticia zwei spielbare Charaktere. Auch wenn sich die Pfade der beiden Helden im Laufe der Kampagne kreuzen, wirkt sich die Wahl eueres Charakters spürbar auf das Setting eures Durchlaufs aus. Entscheidet ihr euch für Raymond, dann dreht sich eure Spielerfahrung eher um die Science-Fiction, während Laeticia von einem technisch rückständigen Planeten stammt und euch eine Fantasy-Erfahrung liefert.

Weiter verspricht Tri-Ace, dass euch „Star Ocean: The Divine Force“ eine weitläufige und abwechslungsreiche Spielwelt bietet, die von euch bis in den kleinsten Winkel erkundet werden kann. Auch das Kampfsystem wurde im Vergleich mit den Vorgängern erweitert und soll euch nun noch mehr strategische Möglichkeiten eröffnen.

Weitere Meldungen zu Star Ocean: The Divine Force:

„Star Ocean: The Divine Force“ wird am 27. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Star Ocean: The Divine Force.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren