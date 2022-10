Stray Blade: Das Soulslike-Abenteuer zeigt sich im umfangreichen Story-Trailer

In Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games kündigten die Entwickler von Point Blank vor einiger Zeit ihr neues Projekt „Stray Blade“ an, das sich für den PC und die aktuellen Konsolen in Arbeit befindet.

Den Start in das Wochenende versüßten uns die beiden Studios mit einem mehr als zwei Minuten langen Trailer, in dem nicht nur frische Eindrücke aus der Welt von „Stray Blade“ auf euch warten. Darüber hinaus gehen die kreativen Köpfe hinter dem Fantasy-Abenteuer etwas näher auf die Geschichte des Action-Rollenspiels ein.

Die Handlung von „Stray Blade“ versetzt euch in das Tal von Acrea, einem einst friedlichen Land, das im Zuge eines blutigen Konflikts zu einem Ort des Todes geworden ist.

Eine sich weiterentwickelnde Spielwelt

Der Protagonist des Action-Rollenspiels ist auf mystische Art und Weise an das Tal gebunden, das sich unter anderem aus antiken Ruinen einer früheren Zivilisation, unauffindbaren Städten und eindrucksvollen Thronsälen zusammensetzt. Laut den verantwortlichen Entwicklern von Point Blank entwickeln sich im Laufe der Handlung sowohl euer Charakter als auch die Spielwelt an sich weiter.

„Jeder Sieg hinterlässt eine Spur in der Welt und so wird der Wandel zum ewigen Begleiter auf deiner Reise. Selbst wenn du stirbst, bleibt die Zeit nicht stehen. Kehre an die Stätten deiner Siege zurück und sieh, welche Veränderungen du bewirkt hast. Doch sei auf der Hut! Mit deinen Taten werden auch die Herausforderungen wachsen“, so die Macher weiter.

Weitere Meldungen zu Stray Blade:

„Stray Blade“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Stray Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren