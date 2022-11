God of War Ragnarök: In japanischer Werbung wird zu Kratos getanzt

Auch wenn es in den „God of War“-Spielen die meiste Zeit recht ernst zugeht, muss es die Werbung dafür anscheinend nicht sein. In einem neuen japanischen Werbeclip zu „God of War: Ragnarök“ gibt daher ein Komponist für Kinderlieder einen schmissigen Song samt Tanz zum Besten.

„God of War: Ragnarök“ steht bereits in der Zielgeraden. Der Nachfolger des 2018 erschienenen „God of War“ wird am 9. November für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Klar, dass Sony und die Entwickler von Naughty Dog jetzt noch einmal kräftig die Werbetrommel rühren.

Nachdem kürzlich bereits ein schräger Werbeclip mit den Prominenten Ben Stiller, John Travolta und LeBron James für den westlichen Markt veröffentlicht wurde, lohnt es sich nun, auch einen Blick nach Japan zu werfen. Dort wird der Action-Kracher nämlich mit einem eigenen Song von einem Komponisten des Kinderfernsehens beworben.

Schräger Song statt blöde Spoiler

Worum es bei dem neuen Werbeclip von PlayStation Japan geht, könnte bei dem Inhalt fast egal sein. Zu Beginn des Videos kommt Hiromichi Sato, ein erfolgreicher Songwriter und Komponist, der Werke für japanische Kinderfernsehsendungen produziert, in einem Rad ins Bild gerollt. Das Set sieht aus, wie man es von einer Kindersendung erwarten würde.

Dann geht es auch schon mit dem fröhlichen Song los, bei dem Sato-San von zwei muskulösen Tänzern begleitet wird, die sich hinter Pappbäumen versteckt hielten. Zwischendurch werden immer wieder Szenen aus „God of War: Ragnarök“ eingespielt, bei denen die Zuschauer jedoch wenig Angst vor möglichen Spoilern haben müssen. Zwischen dem ganzen Getanze schwingt Sato-San auch schon mal eine Axt und Pfeil und Bogen oder reagiert mit völlig überzogener Mimik auf die gezeigten Bilder.

Das kürzlich veröffentlichte Tanz-Video oder der amerikanische Promi-Clip sind nicht die einzigen schrägen Werbemaßnahmen zu dem kommenden „God of War: Ragnarök“. Bereits im September gab es ein unterhaltsames Video, das in Zusammenarbeit von Adult Swim mit PlayStation entstand. In dem Werbefilmchen verschlägt es Rick und Morty in die Welt von Kratos und Atreus.

Quelle: Reddit, Push Square

