Xbox Series X/S: Energiesparfunktionen könnten Auflösung und Framerate reduzieren

Die verfügbare Energie wird knapper und teurer, was Microsoft auf die Idee brachte, eine spezielle Energiesparfunktion für Konsolen zu hinterfragen. Damit könnten die Framerate und Auflösung reduziert werden, was den Energiehunger der Geräte reduzieren würde. In einer Umfrage möchte das Unternehmen wissen, was die Kunden davon halten.

Nicht nur der Erwerb von Konsolen und Spielen wird spürbar teurer. Auch deren Nutzung kann das monatliche Budget belasten. In Zeiten steigender Energiepreise und ökologischer Notwendigkeiten rücken Sparmöglichkeiten auch beim Entertainment zunehmend in den Fokus.

Microsoft nimmt sich dem Thema aktuell in einer Umfrage an und möchte im Xbox Insider Hub wissen, was die Teilnehmer über Stromsparfunktionen für Xbox-Konsolen und möglicherweise für PC-Spiele denken.

In diesem Sinne möchte das Unternehmen herausfinden, was die Nutzer von Funktionen halten, die die Bildwiederholrate, die visuellen Effekte und die Auflösung reduzieren, damit den Stromverbrauch senken und letztendlich beim Geldsparen helfen. Denn bei einer Reduzierung würden die technischen Komponenten weniger unter Last stehen und einen geringeren Energiehunger haben.

Zu den Fragen von Microsoft gehören unter anderem:

„Wie würdest du es generell finden, wenn es im Spiel Funktionen gäbe, die die Einstellungen optimieren, um Energie zu sparen, wenn du sie aktivierst? (Anmerkung: Spieleinstellungen könnten Dinge wie Auflösung, Framerate, visuelle Effekte oder GPU sein.)

Was hältst du davon, wenn einzelne Spiele automatisch die Bildrate oder die Auflösung herabsetzen, wenn das Spiel nicht genutzt wird bzw. inaktiv ist (um Energie zu sparen)?

Ähnliche Funktionen gibt es bereits in anderen technischen Geräten, bei denen sich die zur Verfügung stehende Leistung und auch die Auflösung reduzieren lassen, um Energie einzusparen. Bei Smartphones beispielsweise verlängern solche Funktionen die Akkulaufzeit.

In der Videospielbranche geht das Bestreben allerdings in eine andere Richtung. Videospiele sollen immer aufwändiger werden, eine höhere Auflösung bieten und auch 120 FPS sind auf Konsolen keine Seltenheit mehr. Wie sich beide Ansätze unter einen Hut bringen lassen, bleibt abzuwarten. Denn Highend-Konsolen sind kostspielig und werden gekauft, um im besten Fall Highend-Erlebnisse genießen zu können.

Die Konsole ist nicht der einzige Verbraucher

Zu beachten ist außerdem, dass beim Videospielen weitere technische Geräte zum Einsatz kommen, darunter TVs, die in den letzten Jahren zunehmend größer und hochauflösender wurden. Ebenfalls sorgen leistungsfähige AV-Receiver in vielen Haushalten in Kombination mit potenten Lautsprechern für einen ordentlichen Klang, was ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist. Wer es genau wissen möchte, kann den individuellen Stromverbrauch mit kostengünstigen Geräten im Auge behalten.

Zurück zur Initiative von Microsoft: Derartige Umfragen bedeuten nicht zwangsläufig, dass die beschriebenen Features jemals auf die Konsolen kommen werden. Eines der letzten Updates für die Xbox Series X- und Xbox Series S-Konsolen sorgte allerdings für eine Überarbeitung der Energieeinstellungen und bietet eine bessere visuelle Darstellung der Energieeinsparung beim Wechsel zwischen Energiespar- und Standby-Modus.

Berechnungen zufolge kostet der Betrieb der New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X bei einer täglichen Spielzeit von drei Stunden und bei einem Strompreis von 42 Cent pro kWh etwa 80 bis 90 Euro pro Jahr. Hinzukommen die Betriebskosten für das TV-Gerät, die mit weiteren 30 bis 50 Euro zu Buche schlagen können. Damit liegen Konsolenspieler aber noch immer weit hinter den Kosten, die Gaming-PCs verursachen.

Sollten die Konsolen jemals mit einer Funktion ausgestattet werden, mit denen sich zugunsten des Stromverbrauchs die Qualität der Spiele reduzieren lässt: Würdet ihr sie nutzen?

