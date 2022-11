Borderlands: Weiter auf Erfolgskurs – 2K Games nennt aktuelle Verkaufszahlen zur Reihe

Auch der US-Publisher Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von 2K Games, legte in dieser Woche die Geschäftszahlen zum am 30. September 2022 zu Ende gegangen Quartal vor.

Im Rahmen des Geschäftsberichts wurde unter anderem auf den kommerziellen Erfolg der „Borderlands“-Reihe eingegangen, die sich laut 2K Games weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Weltweit wurden demnach mehr als 77 Millionen „Borderlands“-Spiele verkauft. Das im September 2019 für die Konsolen und den PC veröffentlichte „Borderlands 3“ hat offiziellen Angaben zufolge weiterhin den Titel des sich am schnellsten verkaufenden Serien-Ablegers inne.

Wie 2K Games im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, fand „Borderlands 3“ seit dem Launch über 16 Millionen Abnehmer.

Tiny Tina’s Wonderlands verkauft sich über den Erwartungen

Die Verkaufszahlen von „Borderlands 2“ belaufen sich laut dem US-Publisher mittlerweile auf 27 Millionen abgesetzte Einheiten. Somit handelt es sich bei „Borderlands 2“ weiterhin um den kommerziell erfolgreichsten Titel der Firmengeschichte. Zum im März 2022 veröffentlichten Spin-off „Tiny Tina’s Wonderlands“ wurden keine konkreten Zahlen genannt. Hier spricht 2K Games lediglich davon, dass die internen Erwartungen bislang übertroffen wurden.

Neben dem Spin-off „Tiny Tina’s Wonderlands“ wurde kürzlich das Story-Adventure „New Tales from the Borderlands“ veröffentlicht. Wie die „Borderlands“-Schöpfer von Gearbox Software kürzlich versprachen, wird zudem an neuen Spielerfahrungen im „Borderlands“-Universum gearbeitet.

Wann mit der Ankündigung neuer „Borderlands“-Titel zu rechnen ist, verriet das texanische Studio bislang aber nicht.

