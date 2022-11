God of War Ragnarök: Thor-Darsteller ließ sich für Figur vom MCU inspirieren

Der Schauspieler Ryan Hurst verkörpert in dem kürzlich erschienenen „God of War: Ragnarök“ den Charakter Thor. In einem Interview verriet Hurst nun, dass er sich für seinen Auftritt als nordischer Gott vom Marvel Cinematic Universe inspirieren ließ – jedoch nicht von Thor.

Der Donnergott Thor ist in den letzten Jahren in der Popkultur vor allem wegen seiner Rolle im Marvel Cinematic Universe berühmt und beliebt. Auch in dem am 9. November erschienenen „God of War: Ragnarök“ hat die mythologische Figur eine prominente Rolle, fällt dabei jedoch gänzlich anders aus als der weichherzige und Witze reißende Gott aus dem MCU.

In einem Interview sprach der Schauspieler Ryan Hurst kürzlich darüber, von welchen Figuren er sich für seinen Thor in dem Spiel von Santa Monica Studio inspirieren ließ. Interessanterweise basiert Hursts Charakter ebenfalls zum Teil auf einem Wesen aus dem MCU. Doch nicht etwa auf Thor, sondern auf dem Hulk.

Thor ist im Spiel das Gegenteil von der Figur aus dem MCU

In dem Interview mit Variety erklärte Hurst, dass sowohl Hulk als auch sein Thor unkontrollierbare Mengen an Wut und Zorn zeigen. Beide würden es zudem lieben, zu kämpfen. „Einiges davon rührt von dem Spruch Hulk Smash her, aber auf eine vielschichtigere Art und Weise“, so Hurst. „Ich habe es so interpretiert, dass man Zugang zu übermenschlichen Mengen an Kraft, Wut und Unberechenbarkeit braucht.“

„Wir haben das Gegenteil von dem gemacht, was Marvel gemacht hat“, beschreibt der Narrative Director Matt Sophos die Charaktere in „God of War: Ragnarök“. So wurden die Eisriesen von Jötunheim im ersten „Thor“-Film von Marvel als Bösewichte dargestellt. „Bei fast allem, was wir über die nordische Mythologie wissen, waren die Charaktere Götter nicht so Schwarz und Weiß, wie in vielen populären Darstellungen, besonders im MCU.“

Sophos verweist auf die Geschichte von Thors Ziegen, Tanngrisnir und Tanngnjóstr. In einer Erzählung der Mythologie übernachtet Thor bei einer Bauernfamilie und erlaubt ihnen, seine Ziegen zu essen. Solange den Knochen der Tiere nichts zustößt, kann Thor sie problemlos mit seinem Hammer Mjölnir wieder auferstehen lassen. Als eines der Kinder jedoch den Knochen einer Ziege bricht, wird das Tier mit einem lahmen Hinterbein wiedererweckt. Zur Strafe nimmt Thor der Familie die beiden Kinder weg und macht sie für immer zu seinen Dienern. „So haben sie mir die Geschichte vorgeschlagen“, erzählt Ryan Hurst. „Sie sagten: Wir wollen, dass du Thor spielst. Wie denkst du so über Ziegen?“

