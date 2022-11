Project LLL: Open-World-MMO-Third-Personen-Shooter für Konsolen und PC angekündigt

Der südkoreanische Entwickler und Publisher NCSoft hat mit „LLL“ einen neuen Titel angekündigt, der als „bahnbrechend“ beschrieben wird. Das Spiel ist ein Open-World-MMO-Third-Personen-Shooter, der 2024 für Konsolen und PC erscheinen soll.

„Wir wollten ein neues Genre schaffen, das sich komplett von den in letzter Zeit beliebten Loot-Shootern oder Battle Royale unterscheidet“, so Projektleiter Seeder Jaehyun Bae. „Wir wollen einen neuen Markt schaffen, der exklusiv für NC ist, mit einer neuen IP, die die Schlüsselwörter Shooter, MMO und Open World beinhaltet.“

In diesem Sinne möchte das Unternehmen ein Projekt entwickeln, das verschiedene Spielstile und Elemente aus den bisherigen Spielen von NC kombiniert. Laut Bae wird „Project LLL“ eine riesige offene Welt bieten, in der „mehr als 30 km Landfläche nahtlos zu einer einzigen Umgebung verbunden sind.“ Als Basis dient die Unreal Engine.

„Es spielt in einer Welt, die von der Idee ausgeht, dass die Geschichte, die wir kennen, aufgrund eines bestimmten Ereignisses in der Vergangenheit anders verlaufen ist“, so Bae weiter. „In LLL werden ein zerstörtes Seoul, das byzantinische Reich des 10. Jahrhunderts und das 23. Jahrhundert in derselben Geschichte miteinander vermischt.“

Dune, Blade Runder und Co als Inspiration

Der Projektleiter nannte die Romane „Founation“, „Dune“ und die Werke von Philip K. Dick als Inspiration für die Geschichte des Spiels und „Blade Runner“, „Total Recall“ und „The Man in the High Castle“ als Inspiration für die Themen Technologie, menschliche Gerechtigkeit und alternative Geschichte.

Im Gegensatz zu anderen NCSoft-Spielen wird „Project LLL“ vordefinierte Charaktere haben, jeder mit einem eigenen Namen, einer eigenen Hintergrundgeschichte und eigenen Antriebskräften.

„LLL“ ist nur eines von mehreren NCSoft-Projekten, die derzeit in Arbeit sind. Letzte Woche wurde berichtet, dass Sony und NCSoft eine Vereinbarung zur Entwicklung eines „Horizon“-MMORPGs getroffen haben. Nachfolgend steht ein Trailer zu „Project LLL“ zur Ansicht bereit.

