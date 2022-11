God Of War Ragnarök: Update 2.04 steht bereit und behebt eine Absturzursache

Seit dem offiziellen Release vor zwei Wochen wird der von den Sony Santa Monica Studios entwickelte Action-Titel „God of War: Ragnarök“ mit Updates versehen.

Wie das Studio bekannt gab, ist ab sofort der neueste Patch zum gefeierten Abenteuer von Kratos und Atreus erhältlich. Dieser wurde unter der Versionsbezeichnung 2.04 veröffentlicht und fällt laut dem offiziellen Changelog recht überschaubar aus. Zum einen wird mit dem Patch 2.04 der Fehler aus der Welt geschafft, der dazu führen konnte, dass es im laufenden Spiel nicht möglich war, den Schwierigkeitsgrad zu ändern.

Zudem wurden die vereinzelten Abstürze behoben, die bei der Verwendung des Waffen-Menüs auftreten konnten.

Einer der größten Titel des Jahres

Nachdem „God of War: Ragnarök“ wenige Tage vor dem offiziellen Release genau wie sein Vorgänger mit Traumwertungen überschüttet wurde, feierte der Nachfolger einen erfolgreichen Launch und gehört schon jetzt zu den größten Titeln des Jahres. In unserem ausführlichen Review verraten wir euch, warum den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios mit „God of War: Ragnarök“ ein weiteres Mal der große Wurf gelang.

Die Geschichte schließt an die Geschehnisse von „God of War“ aus dem Jahr 2018 an und dreht sich zum einen um das Schicksal von Kratos‘ Sohn Atreus. Während um sie herum der drohende Untergang der nordischen Götterwelt tobt, begeben sich die beiden Helden auf die Suche nach Wissen, das sie in die Lage versetzt, Lokis Prophezeiung zu verstehen. Bei ihrer Reise durch die verschiedenen Welten des Lebensbaumes Yggdrasil stellen sich Kratos und Atreus zahlreichen Gefahren und Gegnern.

Im Kampf greift Kratos auf Waffen wie seine Leviathan-Axt oder sein wuchtiges Schild zurück, während er von Atreus mit seinem Bogen unterstützt wird.

„God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und wurde pünktlich zum Release mit einem umfangreichen Day-One-Update versehen. Welche Verbesserungen und Fehlerbehebungen geboten werden, verraten wir euch hier.

