Star Wars: Ubisoft Massive bereitet lokale Gameplay-Tests vor

Wie Anfang 2021 bekannt gegeben wurde, gehören auch die „The Division“-Macher von Ubisoft Massive zu den Studios, die an einem „Star Wars“-Projekt arbeiten.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Open-World-Titel zu tun haben, der eine komplett neue Geschichte im „Star Wars“-Universum erzählen wird, wurden bislang jedoch keine konkreten Details genannt. Ein neues Lebenszeichen lieferte uns das schwedische Studio mit der Ankündigung, dass derzeit nach Spielern und Spielerinnen gesucht wird, die an internen beziehungsweise lokalen Playtests teilnehmen.

Bevorzugt werden laut Ubisoft Massive Playtester, die in der Nähe des in Malmö ansässigen Studios beheimatet sind. Eine Ankündigung, die darauf hindeuten dürfte, dass das „Star Wars“-Projekt hinter den Kulissen entsprechende Fortschritte macht.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist, ist weiterhin unklar. Auf absehbare Zeit sollten wir aber wohl nicht mit handfesten Details oder ersten Eindrücken rechnen. Während Ubisoft beziehungsweise die Entwickler von Ubisoft Massive in der Vergangenheit mehrfach darauf hinwiesen, dass sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, ging der als gut vernetzt geltende Insider Tom Henderson im Frühjahr etwas näher ins Detail und sprach davon, dass der „Star Wars“-Titel von Ubisoft Massive noch mehrere Jahre entfernt ist.

„Ich habe Ubisofts Star Wars-Spiel hier nicht aufgenommen, weil ich denke, dass dies wahrscheinlich der am weitesten von der Veröffentlichung entfernte Titel ist und wir wahrscheinlich frühestens 2025 dafür in Betracht ziehen können“, führte Henderson im März dieses Jahres aus.

Weitere Meldungen zum Thema:

Angaben, die bisher allerdings nicht von offizieller Seite bestätigt wurden. Das neue „Star Wars“-Projekt von Ubisoft Massive erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

We are looking for playtesters for the Star Wars Project! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. 🎮👉 https://t.co/rSw5iQvhXV pic.twitter.com/JdLsAIhAnu

— Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) December 16, 2022