Like a Dragon Ishin: Werft im neuen Trailer einen Blick auf den Wild-Dancer-Stil

Ab sofort steht der neueste Trailer zum "Yakuza"-Spin-off "Like a Dragon: Ishin" zur Ansicht bereit. Dieses Mal wird euch ein Blick auf den Wild-Dancer-Stil ermöglicht, mit dem ihr eure Widersacher auf brutale Art und Weise in die Schranken weist.

"Like a Dragon: Ishin" entführt euch in die Ära der Samurai.

In der vergangenen Woche starteten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios eine neue Trailer-Serie, in der auf die unterschiedlichen Kampfstile eingegangen wird, die euch in „Like a Dragon: Ishin“ zur Verfügung stehen.

Im ersten Video der neuen Reihe drehte sich alles um den Brawler-Stil. Solltet ihr das besagte Video verpasst haben, könnt ihr es euch hier anschauen. Am Wochenende stellte Sega den nächsten Trailer dieser Art zur Verfügung, in dem etwas näher auf den Wild-Dancer-Stil eingegangen wird. Dieser ermöglicht es euch, im Kampf auf ein scharfes Katana und eine Schusswaffe zurückzugreifen.

Wie der neue Trailer verdeutlicht, haben wir es hier mit einer blutigen und tödlichen Kombination zu tun, mit der ihr euch in den zahlreichen Kämpfen behauptet.

Ein Wiedersehen mit zahlreichen alten Bekannten

Im Vergleich mit dem originalen „Like a Dragon: Ishin“ aus dem Jahr 2014 bekommt das Remake für die aktuellen Plattformen nicht nur eine überarbeitete Grafik auf Basis der Unreal-Engine 4 spendiert. Darüber hinaus halten laut den Ryu Ga Gotoku Studios neue Charaktere Einzug, die auf verschiedenen alten Bekannten der „Yakuza“-Reihe basieren. Auch neue Minispiele und überarbeitete Nebengeschichten werden demnach geboten.

In „Like a Dragon: Ishin“ übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Sakamoto Ryoma alias Kazuma Kiryu, der sich einer dunklen Verschwörung entgegenstellt. Euer Weg führt in das Kyoto des Jahres 1860 und somit in die Ära der Samurai. Da eine in sich geschlossene Geschichte erzählt wird, müsst ihr keinen der diversen „Yakuza“-Titel gespielt haben, um der Handlung folgen zu können.

„Like a Dragon: Ishin“ wird ab dem 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

