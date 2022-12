God of War Ragnarök: Das Behind-The-Scenes Finale – Entwickler bedanken sich

God of War Ragnarök:

Das Santa Monica Studio richtet sich an die Fans.

Die Behind-the-Scenes-Reihe des Santa Monica Studios ist heute zu Ende gegangen. Daher führt es euch im letzten Video nicht nur nach Asgard, sondern ihr bekommt auch zahlreiche Fan-Werke zu sehen.

Fans werden gewürdigt

Egal ob Cosplays, Konzeptzeichnungen, Let’s Plays oder Song-Covers: Die Entwickler von „God of War Ragnarök“ heben das Engagement der Spieler positiv hervor.

„Wir sehen eure Tweets, eure Fan-Arts, eure Reaction-Videos und das sind die Dinge, die uns am Laufen halten“, sagt AI Lead Göksu Ugur. Senior Gameplay Animator Kim Nguyen teilt an anderer Stelle mit, sie liebe es die ganzen Let’s Plays und Reactions anzuschauen. Auch die anderen Entwickler sehen sich Videos an und teilen sie mit ihren Kollegen.

Nicht nur Entwickler, sondern auch mehrere Synchronsprecher von Kratos kommen zu Wort. Darunter befinden sich Kenta Miyake (japanisch), Hesham El Shazly (arabisch) und Ricardo Juarez (brasilianisches portugiesisch). Zudem spricht Christopher Judge (Kratos-Darsteller) zu den Fans. Auf den Game Awards 2022 konnte er übrigens die Kategorie „beste Performance“ für sich entscheiden.

Gegen Ende teilt Game Director Eric Williams noch mit: „Unsere Fans sind alles. Wir können es nicht ohne euch machen, also wollten wir etwas machen, das… auf diese Weise denkwürdig war.“

Weitere Meldungen zu „God of War Ragnarök“:

Seit dem 9. November ist der mythologische Action-Kracher für PS5 und PS4 erhältlich. Auf Amazon bekommt ihr die PS5-Version aktuell für 61,99 Euro.

Sony Santa Monicas Dankeschön an die Community:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren