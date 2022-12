Goat Simulator 3: Material der GTA 6-Leaks für Werbung benutzt – Take Two gefällt das gar nicht

Die Macher des "Goat Simulator 3" haben auf Twitter einen Werbeclip veröffentlicht, der Material des großen "GTA 6"-Leaks enthielt. Das fand der "GTA"-Publisher Take Two nicht witzig und ließ das Video wieder löschen.

Mit dem „Goat Simulator 3“ kam im vergangenen Monat der schräge Nachfolger des inzwischen kultigen „Goat Simulator“ auf den Markt. Dass sich die Entwickler bei dieser Spielereihe nicht sehr ernst nehmen, sieht man bereits am fehlenden zweiten Teil.

So nimmt das Abenteuer in der Rolle einer Ziege nicht nur alle möglichen gesellschaftlichen Themen aufs Korn, sondern bedient sich auch gerne mal an den Werken anderer Publisher, um sie in einer eigenen parodischen Art und Weise zu implementieren.

In einem aktuellen Twitter-Post zog das Entwicklerstudio Coffee Stain North jedoch den Ärger des „GTA“-Publishers Take Two Interactive auf sich, der den geposteten Werbeclip schnell wieder löschen ließ.

Goat Simulator 3 benutzt geleaktes Material von GTA 6 im Werbespot

So spaßig das Leben als Ziege auch sein mag, „Take Two“ fand das auf Twitter gepostete, etwa einminütige Video über den „Goat Simulator 3“ gar nicht lustig.

Im kurzen Clip wurde zwar nur ein NPC namens Shaun samt seiner erstaunlichen Ragdoll-Fähigkeiten gezeigt. Die Macher des verrückten Simulators blendeten dabei aber auch wenige Sekunden des Materials ein, das beim „GTA 6“-Megaleak im September veröffentlicht wurde. Damals wurden viele Videos und Screenshots des noch sehr unfertigen Spiels gezeigt, ohne dass sie für die breite Masse bestimmt waren.

Take Two ging rigoros dagegen vor. Dem 17-jährigen Hacker drohen sogar einige Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe. Auch das von den Machern des „Goat Simulator“ gezeigte Material wurde innerhalb weniger Stunden mit einem DMCA-Takedown, also wegen eines Verstoßes gegen das Urheberrecht, von Twitter gelöscht. Der Spaß, den sich das kleine Indie-Studio erlaubt hatte, kam beim „GTA“-Publisher also alles andere als gut an.

Der „Goat Simulator 3“ ist seit dem 17. November 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Auf den Release von „GTA 6“ werden wir wohl noch mindestens zwei Jahre warten müssen.

