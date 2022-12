UK-Charts: FIFA 23 verteidigte ein weiteres Mal die Spitze – Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche stellten die Marktforscher von GfK die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Wie sich den Charts entnehmen lässt, gelang es der Fußball-Simulation "FIFA 23", die Spitzenposition in der letzten Verkaufswoche vor Weihnachten ein weiteres Mal zu verteidigen.

Zum Start in eine neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Wie gehabt beziehen sich diese ausschließlich auf Verkäufe aus dem britischen Einzelhandel.

Die digital verkauften Spiele werden im Rahmen separater Download-Charts erhoben. Die frisch veröffentlichten Retail-Charts beziehen sich auf den Zeitraum vom 19. bis zum 24. Dezember 2022 und somit auf die letzte Verkaufswoche vor dem Weihnachtsfest.

Den Spitzenplatz sicherte sich genau wie in der Vorwoche Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“, die von den Feiertagen wie der Fußball-WM in Katar gleichermaßen profitiert haben dürfte.

Auch in den restlichen Top 5 der britischen Retail-Charts gab es keine Bewegung. Während Infinity Wards First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ Platz zwei verteidigte, fand sich Sony Santa Monicas Action-Epos „God of War: Ragnarök“ in der vergangenen Woche erneut auf dem dritten Platz ein.

Gefolgt von diversen diversen Nintendo-Titeln wie „Mario Kart 8 Deluxe“ oder „Nintendo Switch Sport“. Anbei die komplette Top 10 der Woche vom 19. bis zum 24. Dezember 2022.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 der Vorwoche

1. FIFA 23

2. Call of Duty: Modern Warfare 2

3. God of War: Ragnarök

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Pokémon Violet

6. Nintendo Switch Sports

7. Sonic Frontiers

8. Pokémon Scarlet

9. Mario + Rabbits: Sparks of Hope

10. Minecraft (Switch)

Quelle: GfK

