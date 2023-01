Metal Gear Solid: Produzent Okamura deutet „lang erwartete Ankündigung“ für 2023 an

Bereits im Oktober 2021 erreichte uns das Gerücht, dass der Publisher Konami mit „Silent Hill“, „Metal Gear Solid“ und „Castlevania“ drei seiner bekanntesten Marken wiederbeleben möchte.

Wie wir mittlerweile wissen, lag die Gerüchteküche zumindest im Fall der „Silent Hill“-Reihe richtig, da Konami vor ein paar Wochen gleich mehrere neue Projekte ankündigte – darunter ein Remake zu „Silent Hill 2“, das sich beim polnischen Studio Bloober Team in Entwicklung befindet. Deuten wir die aktuellen Hinweise richtig, dann könnten entsprechende Ankündigungen zur „Metal Gear Solid“-Franchise im Laufe der kommenden Monate folgen.

Dies lässt zumindest eine Aussage von Konami-Veteran Noriaki Okamura vermuten.

Ein Remake zu Metal Gear Solid 3 und mehr?

So deutete Okamura im Neujahres-Special der japanischen Famitsu eine „lang erwartete Ankündigung an“, die im Laufe des Jahres 2023 vorgenommen werden soll. Näher ins Detail ging Okamura dabei nicht. Da er in der Vergangenheit als Produzent an mehreren „Metal Gear Solid“-Titeln arbeitete, wird jedoch spekuliert, dass sich Okamura in der Tat auf ein Comeback der Stealth-Action-Serie beziehen könnte.

In der Vergangenheit hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass unter anderem an einem Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ gearbeitet wird. Als Entwickler wurde hier das Studio Virtuous ins Gespräch gebracht. Zudem wies der bekannte Industrie-Insider „AccountNGT“ im Mai des letzten Jahres darauf hin, dass sich auch ein Remake zum originalen „Metal Gear Solid“ aus dem Jahr 1998 in Entwicklung befindet.

Für die Glaubwürdigkeit des Insiders spricht die Tatsache, dass „AccountNGT“ mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag. Zuletzt bestätigte er beispielsweise noch vor der offiziellen Ankündigung durch Quantic Dream die laufenden Arbeiten am Science-Fiction-Abenteuer „Star Wars: Eclipse“.

Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

