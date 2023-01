Destiny 2: Diese Änderungen wünschen sich die Spieler

Vor dem Release der nächsten Erweiterung „Lightfall“ fragt Bungie nach dem Feedback der Spieler von „Destiny 2“. Diese haben einige Ideen für Verbesserungen, die sie sich am meisten für das Game wünschen würden.

Am 28. Februar erwartet die Spieler von „Destiny 2“ die nunmehr fünfte Erweiterung „Lightfall“. Vor dem Release der neuen Inhalte hat der Community Manager Cozmo23 die Hüter vor wenigen Tagen nach ihrem Feedback gefragt. Das Studio würde wissen wollen, was den Spielern zufolge ganz oben auf der Liste der Verbesserungen für „Destiny 2“ stehen sollte. Da ließen sich die Hüter nicht zwei Mal bitten und lieferten einige Ideen, die sich die Spieler für den beliebten MMO-Shooter wünschen würden.

Spieler geben ihre meistgewünschten Änderungen an

Am vergangenen Mittwoch wurde der Beitrag im „Destiny“-Subreddit gestartet und die Spieler beteiligen sich noch immer eifrig an der Diskussion. Mittlerweile haben sich jedoch schon einige Änderungsvorschläge herauskristallisiert, die bei der breiten Masse der Hüter auf Zustimmung stoßen. Dabei handelt es sich meist um Themen, die in den letzten Jahren bereits oft von Nutzern angesprochen wurden.

Der Vorschlag, der derzeit in dem Beitrag ganz oben steht, behandelt die Buff-/Debuff- und Cooldown-Anzeigen auf dem HUD. Diese werden in der linken unteren Ecke über der Super- und Fähigkeiten-Anzeige eingeblendet und stellen bereits seit einiger Zeit nicht mehr alle Effekte dar, die auf den eigenen Charakter wirken. Dafür ist nämlich gar nicht so viel Platz. Die Hüter wünschen sich eine Überarbeitung dieses Systems oder einfach mehr Platz, um alle Informationen anzeigen zu können.

Ein weiterer Nutzer wünscht sich einen Bericht, nachdem der Boss in einem Raid bezwungen wurde. Der Bericht-Bildschirm mit Informationen zum Schaden wird seit jeher nur eingeblendet, wenn man bei einem Boss wiped. Der Nutzer „RangerP8303“ schlägt ein Ping-System vor, wie man es von anderen Online-Shootern bereits gewohnt ist. Damit lassen sich auf Knopfdruck etwa Gegner markieren oder andere Informationen teilen.

Andere Vorschläge befassen sich etwa mit einem Tab, durch den die täglich oder wöchentlich wechselnden Aktivitäten vorgestellt werden oder eine Möglichkeit, seine liebsten Shader zu markieren und sortieren. Ein weiterer Hüter wünscht sich einen Weg, alle möglichen Perks einer Waffe anzeigen zu lassen, ohne sich auf die Informationen von externen Webseiten verlassen zu müssen.

