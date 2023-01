Jett – The Far Shore: Gratis-Kampagne erscheint noch diesen Monat

Jett - The Far Shore:

Wie ein heutiger Trailer verrät, erscheint die Story-Erweiterung "Given Time" noch diesen Monat. Bezahlen müssen die Besitzer des Hauptspiels nichts.

Im September 2022 kündigte Superbrothers eine kostenlose Erweiterung für „Jett: The Far Shore“ an. Damit wird die Geschichte von Protagonistin Mei zu Ende geführt.

Den genauen Veröffentlichungstermin enthüllte das kanadische Entwicklerstudio mit einem neuen Trailer. Am 31. Januar erscheint die Gratis-Kampagne für PS5, PS4 und PC.

Nachfolgend könnt ihr euch den heute veröffentlichten Trailer ansehen, der näher auf „Given Time“ eingeht. So lautet der Name des DLCs.

Die Kampagne findet drei Jahre nach den Geschehnissen des Hauptspiels statt: Mei erwacht aus ihrem langen Schlaf und möchte die Kontrolle über den Boden einnehmen. Dabei tauchen neue Weisheiten auf, die ihr enträtseln dürft. Und dieses Mal muss Mei ihr Abenteuer ganz alleine meistern.

Superbrothers-CEO Craig D. Adams teilte bereits mit, dass die Kampagne „viel freier und spielergesteuert“ ausfällt. Dadurch konnten die Entwickler das Öko-, Rätsel- und Überlebenssystem noch besser ausreizen. Des Weiteren könnt ihr euch auf das ein oder andere „Prog-Rock-Spektakel“ freuen.

Erkundet einen unbekannten Planeten

Bei „Jett: The Far Shore“ handelt es sich um ein filmisches Abenteuer, das stark auf Erkundung setzt. Ihr erforscht mit eurem Raumschiff einen fernen Wasserplaneten und müsst den Ursprung des sogenannten Hymnwave-Signals ausfindig machen.

Wer an diesem Spiel Interesse hat, kann die PlayStation-Version aktuell für nur 17,99 statt 29,99 Euro erwerben. Ihr spart also ganze 40 Prozent. Solltet ihr PS Plus Extra abonniert haben, könnt ihr auf den Kauf wiederum verzichten. Das Adventure ist nämlich Bestandteil des Spielekatalogs.

