Project Q: Entwickler sollen nun das Assassin’s Creed Mirage-Team unterstützen

In der vergangenen Woche erreichte uns die Meldung, dass sich die Verantwortlichen von Ubisoft zum einen dazu entschlossen, den Release von „Skull & Bones“ zum mittlerweile sechsten Mal zu verschieben.

Darüber hinaus räumte das Unternehmen ein, dass die Arbeiten an drei zunächst nicht näher genannten Projekten eingestellt wurden. Wie wir mittlerweile wissen, befand sich unter den eingestellten Titeln der Multiplayer-PvP-Titel „Project Q“, der kurz davor stand, im Rahmen externer Playtests unter die Lupe genommen zu werden.

Ubisoft selbst bestätigte das Aus von „Project Q“ in dieser Woche zwar offiziell, nannte aber keinerlei Details zu den Gründen, die zum Scheitern des Titels führten. Auch auf Nachfrage wollte sich der Publisher diesbezüglich nicht äußern.

Wie Ethan Gach, Redakteur bei den Kollegen von Kotaku, unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle berichtet, soll es sich bei „Project Q“ um einen vielversprechenden Titel gehandelt haben, der im Rahmen der internen Playtests für reichlich positives Feedback sorgte. Daher stehe weiterhin die Frage im Raum, weshalb sich die Verantwortlichen von Ubisoft hier dazu entschlossen, den Stecker zu ziehen.

Des Weiteren möchte Gach in Erfahrung gebracht haben, dass die Entwickler, die in den vergangenen Monaten an „Project Q“ arbeiteten, bereits abgezogen wurden und nun die Entwicklung von „Assassin’s Creed Mirage“ unterstützen. Bei „Mirage“ haben wir es mit einem Spin-off zur „Assassin’s Creed“-Reihe zu tun, der Abschied von den zuletzt sehr umfangreichen Open-World-Abenteuern der Serie nimmt und sich stattdessen auf die Stealth-Elemente konzentriert, die die beliebte Franchise in ihren Anfängen auszeichneten.

Gleichzeitig versprechen die Entwickler von Ubisoft Bordeaux, dass sie mit „Assassin’s Creed Mirage“ zu den spielerischen Wurzeln der Reihe zurückkehren möchten. Der Release des Spin-offs erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2023 für den PC und die Konsolen.

