Die Sims 4: Baby-Update kommt – OP-Narben, Hörgeräte bereits verfügbar

„Die Sims 4“ kann seit einiger Zeit kostenlos gespielt werden und die Entwickler sind bestrebt, den Spielspaß mit allerlei Updates zu erweitern. Auf dem offiziellen Blog macht das Unternehmen darauf aufmerksam, dass mit einem kommenden Update neue Baby-Optionen in das Spiel aufgenommen werden.

Die neue Lebensphase „Säuglinge“ wird demnach am 14. März 2023 in das Basisspiel eingeführt. Kinderkriegen ist zwar schon länger ein Feature in der „The Sims“-Reihe. Mit dem anstehenden Update werden Babys jedoch mehr als nur in ihren Kinderbettchen liegen. Sie werden anpassbar sein und mehr Interaktionsmöglichkeiten bieten.

Die Entwickler betonen, dass Spieler die Möglichkeit haben werden, „ihr eigenes Kleines zu erschaffen“, auch wenn unklar ist, ob sie vollständige Kontrolle über die Merkmale wie Augenfarbe oder Hautton bekommen werden. Sims-Eltern können sich auf eine Auswahl an Kleidungsstücken einstellen, darunter Baby-Smokings, Catsuits, Teddybär-Optionen und vieles mehr.

Die Sims werden sich dem Nachwuchs nach dem Baby-Update realistischer annehmen, indem sie typischen Babyaktivitäten wie Baden, Stillen und Spielen nachgehen. Es wird erwartet, dass sich Säuglinge wie ihre älteren Geschwister verhalten und auf die Erziehung durch den Spieler reagieren oder auch miteinander interagieren. So ist es offenbar möglich, frühe Spieltreffen und andere Aktivitäten für die Neugeborenen zu erleben.

Update 1.69 veröffentlicht

Schon vor der Einführung der neuen Baby-Optionen wurde „Die Sims 4“ mit einem Update auf die Version 1.69 angehoben. Zu den Inhalten gehören medizinische Geräte und Hilfsmittel, darunter ein Hörgerät für kleine und große Sims, eine Operationsnarbe, ein Blutdruckgerät und sogenannte Binder für eine flachere Oberweite. Ebenfalls wurden mit dem Update Lichtschalter eingeführt.

Für PlayStation-Spieler kam die Möglichkeit hinzu, das User-Interface direkt im Spiel anzupassen. Der Assistent wird beim ersten Start von „Die Sims 4“ ausgeführt oder kann manuell in den Spieloptionen gestartet werden. Die Entwickler empfehlen es aber weiterhin, die Einstellungen für den Anzeigebereich über die PlayStation-Einstellungen zu kalibrieren.

Zahlreiche weitere Details zum neuen Update sind auf der offiziellen Webseite von Electronic Arts zusammengefasst.

Weitere Sims-Meldungen, die euch interessieren könnten:

Mit „Die Sims 4“ wird es noch eine Weile weitergehen. Doch auch der nächste Teil ist bereits geplant. Die Entwicklung von „Die Sims 5“ wurde im Oktober des vergangenen Jahres angekündigt. Spieler können sich diesmal gemeinsam um die Bewohner kümmern. Ein MMO sollten Spieler aber nicht erwarten, wie die Macher im folgenden Video betonen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Die Sims 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren