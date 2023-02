Shadow Warrior 3: Mit Termin & Trailer für die PS5 angekündigt – Das wird geboten

In einer kurzen Mitteilung kündigten die Entwickler von Flying Wild Hog an, dass der im vergangenen Jahr für den PC und die alten Konsolen veröffentlichte Action-Titel „Shadow Warrior 3“ auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen wird.

Die Umsetzung für die aktuellen Konsolen erscheint im nächsten Monat. Solltet ihr den Action-Titel bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One euer Eigen nennen, könnt ihr das jeweilige Upgrade auf die „Shadow Warrior 3: Definitive Edition“ kostenlos herunterladen.

Zu den technischen Verbesserungen, die im Rahmen des Next-Gen-Upgrades geboten werden, gehören zum einen zwei Darstellungs-Modi. Je nach persönlicher Präferenz könnt ihr „Shadow Warrior 3“ auf der PS5 oder der Xbox Series X wahlweise in 60 Bildern die Sekunde oder in 4K bei 30FPS spielen.

Alle Updates der letzten Monate enthalten

Exklusiv auf der PlayStation 5 ist zudem eine Unterstützung des DualSense-Controllers mit von der Partie. Ohne näher ins Detail zu gehen, bestätigten die Macher von Flying Wild Hog, dass neben dem haptischen Feedback auch die Lautsprecher PS5-Gamepads in das Spielgeschehen eingebunden werden. Darüber hinaus sind auf den aktuellen Konsole alle Inhalte, Features und Verbesserungen enthalten, die in den vergangenen Monaten in Form von Updates für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht wurden.

Darunter die Möglichkeit, bereits gemeisterte Kapitel über das Hauptmenü noch einmal in Angriff zu nehmen, ein „New Game Plus“-Modus oder der Hardcore-Modus, der sich an Spieler und Spielerinnen richtet, die in der Welt von „Shadow Warrior 3“ auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Hero-Modus. Hier verfügt der Protagonist Wang lediglich über eine begrenzte Anzahl an Respawns. Sind alle Leben verbraucht, wartet der „Game Over“-Bildschirm und ihr müsst das Abenteuer von vorne in Angriff nehmen. Den Schlusspunkt setzen neue Inhalte wie exklusive Arenen und Skins.

Die „Shadow Warrior 3: Definitive Edition“ wird ab dem 16. Februar 2023 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

