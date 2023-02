Hogwarts Legacy: Launch-Trailer führt in die Welt von Hogwarts ein – DE-Update

In "Hogwarts Legacy" werden Spieler auf eine Reise zur Hogwarts-Schule der Hexerei und Zauberer geschickt und erleben ein eigenes Abenteuer in der Welt des "Harry Potter"-Universums. Kurz vor der Veröffentlichung liefert der Launch-Trailer einen weiteren Vorgeschmack.

Der Publisher Warner Bros. Games und der zuständige Entwickler Avalanche Software haben kurz vor der Veröffentlichung des Open-World-Action-RPGs „Hogwarts Legacy“ den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht.

Das Video, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, stellt nicht nur einige der Schauplätze vor. Ebenfalls sind verschiedene Charaktere, Zauber und Unterrichtsfächer zu sehen. Und natürlich kommen die Gefahren, denen sich die Schüler der Hexerei und Zauberei stellen müssen, nicht zu kurz.

Legt euch mit fantastischen Bestien an

Mit „Hogwarts Legacy“ können Spieler der realen Welt entfliehen und in die magische Welt von Hogwarts eintauchen. Versprochen wird ein Open-World-Action-RPG, in dem es gilt, bekannte und neue Orte sowie fantastische Bestien zu entdecken.

Spieler erstellen in „Hogwarts Legacy“ zunächst ihren eigenen Charakter. Schon vor einigen Tagen machten wir auf ein Video aufmerksam, in dem der Editor vorgestellt wird. Danach trainieren die Spieler die magischen Fähigkeiten ihrer Spielfigur und stärken ihre Widerstandskraft gegen die Gefahren der Spielwelt.

Protagonist von „Hogwarts Legecay“ ist ein Schüler, der über ein uraltes Geheimnis verfügt, das das Schicksal der Zaubererwelt verändern kann. Spieler müssen Verbündete finden, gegen dunkle Mächte kämpfen und damit Einfluss auf die Zukunft nehmen.

Vorbestellungen weiterhin möglich

Vorbestellungen werden für „Hogwarts Legacy“ weiterhin angenommen, beispielsweise bei Amazon*, wo für die Standardfassung auf PS5 74,99 Euro fällig werden.

Wer etwas mehr ausgeben möchte, kann zur Collector’s Edition des Titels greifen. Zum Preis von 299,99 Euro* bekommen Käufer ein Bundle, das neben dem Spiel einen schwebenden Zauberstab samt Buch beinhaltet. Der Haken an der Sache: Diese Edition scheint weitgehend ausverkauft zu sein.

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam, gefolgt von PlayStation 4 und Xbox One am 4. April 2023 und Switch am 25. Juli 2023. Nachfolgend steht der Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

Update: Inzwischen liegt auch die für den deutschen Raum lokalisierte Version des Trailers vor:

Die englischsprachige Version:

