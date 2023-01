Hogwarts Legacy: Charakter-Editor im Video und reichlich Gameplay

„Hogwarts Legacy“ könnte eines der größten Spiele des neuen Jahres werden. Schon vor dem Launch im Februar kletterte der Titel in den Amazon-Charts nach oben und konnte zeitweilig den Spitzenplatz übernehmen, was auf eine ordentliche Zahl an Vorbestellungen schließen lässt.

Spieler, die vor ihrer Vorbestellung* zunächst wissen möchten, ob das Geld gut angelegt ist, können einen Blick auf unsere heute veröffentlichte Vorschau zu „Hogwarts Legacy“ werfen. Doch auch einige Videos wurden im Laufe des Nachmittags veröffentlicht, darunter die Aufzeichnung einer Gameplay-Session, die einen zehnminütigen Einblick in den Titel gewährt.

Charakter-Editor im Video

Das Gameplay-Video ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet. Gleiches gilt für einen Clip, der den Charakter-Editor von „Hogwarts Legacy“ vorstellt. Spieler können zunächst aus einigen Presets wählen und den Charakter der Wahl im Anschluss individuell anpassen. Das gilt für die Gesichtszüge, die Frisur und viele andere Merkmale.

Ebenfalls sind Spieler in der Lage, die Stimme ihres Charakters anzupassen, den gewünschten Schwierigkeitsgrad einzustellen und einen Namen zu vergeben. Und natürlich können Spieler von „Hogwarts Legacy“ entscheiden, ob sie eine Hexe oder ein Zauberer sein wollen, was zwar offenbar nicht vom Aussehen abhängt, aber den Schlafplatz bestimmt.

Nachdem sich Spieler in das Abenteuer gestürzt haben, stehen sie vor der Aufgabe, sich durch etwa 150 Missionen zu schlagen, von denen 100 den Nebenmissionen zugeordnet werden. Auch zur Spielzeit liegen aktualisierte Informationen vor, die einem Interview entstammen, das wir mit den Entwicklern führen konnten. Es geht heute um 20 Uhr online und enthält zahlreiche weitere Details zum Adventure.

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für Playstation 5 und Xbox Series X/S sowie für den PC. Für die Last-Gen-Konsolen Playstation 4 und Xbox One erscheint der Titel am 4. April 2023, während die Nintendo Switch-Version am 25. Juli 2023 nachgereicht wird. Nachfolgend stehen die anfangs erwähnten Videos zur Ansicht bereit.

