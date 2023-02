The Day Before: Zehnminütige Gameplay-Präsentation veröffentlicht

The Day Before:

"The Day Before" zeigt sich in einem rund zehn Minuten langen Gameplay-Video, das einen Blick auf die Spielwelt werfen lässt und auch erste Auseinandersetzungen mit Zombies offenbart.

Nach einigen eher negativ behafteten Meldungen hat Fntastic zum Ende der Woche ein zehnminütiges Gameplay-Video herausgebracht, das einen Blick auf das post-apokalyptische Survival-MMORPG „The Day Before“ werfen lässt.

Nach dem Start des Videos, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, werden einige Mechaniken vorgestellt, darunter die Erkundung, die Benutzeroberfläche des Inventars und die Anpassung von Waffen.

Rundum überzeugen können die gezeigten Szenen aus „The Day Before“ noch nicht. Denn der Großteil der Präsentation beschränkt sich auf die Durchquerung einer mitunter recht kargen Spielwelt. Und auch wenn aus der Ferne einige Zombies erblickt werden können, bleibt der Spieler zunächst eher passiv. Das Gameplay aus „The Day Before“ endet in einer Polizeistation, wo einige Untote niedergeschossen werden.

Release wurde verschoben

Fntastic gab erst kürzlich bekannt, dass sich der Launch von „The Day Before“ vom ursprünglich geplanten 1. März 2023 auf den 10. November 2023 verschiebt, wobei ein Rechtsstreit als Verursacher angenommen wurde. Einige Tagen später betonten die Mitbegründer des Studios jedoch, dass die Verzögerung auch ohne den Rechtsstreit erfolgt wäre.

Schon der erste Trailer zu „The Day Before“, der Anfang 2021 veröffentlicht wurde, ließ eine ähnliche Atmosphäre wie in „Tom Clancy’s The Division“ und „The Last of Us“ vermuten. In den darauf folgenden zwei Jahren wurde das Spiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert und zumindest auf dem PC DLSS 3 sowie Ray-Traced-Reflexionen unterstützt, zu einem der meistgewünschten Titel auf Steam.

„The Day Before“ soll wie erwähnt am 10. November 2023 zunächst für den PC auf den Markt gebracht werden. Ebenfalls sind Versionen für PS5 und Xbox Series X/S in Arbeit. Nachfolgend kann das heutige Gameplay-Video gestartet werden:

