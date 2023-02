Diablo 4: Termine der Open-Beta sollen „bald“ verkündet werden

Geht in der finalen Phase der Entwicklung nichts mehr schief, dann wird das ambitionierte Action-Rollenspiel „Diablo 4“ Anfang Juni für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

In der Vergangenheit versicherten uns die Entwickler von Blizzard Entertainment mehrfach, dass das Studio aus dem technisch zum Teil katastrophalen Launch des Vorgängers entsprechende Lehren gezogen hat und bei „Diablo 4“ für einen möglichst reibungslosen Start sorgen möchte.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Blizzard Entertainment nicht nur auf zahlreiche interne Tests. Auch offene Beta-Tests sind geplant, um mögliche Fehler aufzuspüren und zu beheben. Konkrete Termine nannte Blizzard Entertainment hier noch nicht.

Ankündigung auf dem IGN Fan Fest?

Dies könnte sich allerdings schon in Kürze ändern. Auf Nachfrage eines Nutzers wies Rod Fergusson, bei Blizzard Entertainment als General-Manager für die „Diablo“-Marke verantwortlich, nämlich darauf hin, dass die Termine der Open-Beta schon „bald“ enthüllt werden sollen: „Bald! Wenn wir es nur diesen Monat bei einer Art Gaming-Moment präsentieren würden, wo man so etwas ankündigen könnte…“

Denkbar ist, dass sich Fergusson bei seiner Aussage auf das IGN Fan Fest bezieht, das am 17. sowie dem 18. Februar 2023 stattfindet und in Form eines Livestreams übertragen wird. Schließlich wurde „Diablo 4“ kürzlich als einer der Titel bestätigt, die auf dem IGN Fan Fest präsentiert werden sollen. Gut möglich also, dass Blizzard Entertainment das Event nutzen wird, um die Termine der offenen „Diablo 4“-Beta zu nennen. Welche Inhalte in der Beta geboten werden sollen, ist aktuell ebenfalls noch unklar.

Stattdessen wissen wir lediglich, dass alle, die „Diablo 4“ rechtzeitig vorbestellen, dank des Early-Access-Starts ein paar Tage vor allen anderen loslegen dürfen.

„Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist für einen Release am 2. Juni 2023 vorgesehen. Nach dem Release möchten die Entwickler von Blizzard Entertainment das Action-Rollenspiel über einen langen Zeitraum mit Updates, Seasons und neuen Inhalten unterstützen.

Soon! If only we were presenting at some sort of gaming moment this month where one might announce such a thing… — Rod Fergusson (@RodFergusson) February 2, 2023

