Star Wars Jedi Survivor: Spieler kritisieren Cals Animationen

Die Entwickler von „Star Wars Jedi: Survivor“ zeigten kürzlich rund neun Minuten Gameplay auf dem neuen Planeten Koboh. In dem Sequel zu dem 2019 erschienenen „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist unser Protagonist Cal Kestis sichtlich erwachsener und durch den Kampf gegen das Imperium abgehärtet.

Die Fans freuten sich über die gezeigten Szenen, kritisierten jedoch auch die Animationen, von denen einige der Community nach „albern“ aussehen sollen. Besonders die Laufanimationen sollen den Spielern zufolge noch etwas Feinschliff vertragen können.

Nutzer finden die Animationen aus dem ersten Spiel besser

Ein Reddit-Nutzer hat einen kleinen Clip zusammengeschnitten und wollte von seinen Mitspielern erfahren, ob sie auch glauben, dass die Animationen von „Star Wars Jedi: Survivor“ irgendwie seltsam aussehen würden. Die Fans machten sich daraufhin vor allen Dingen über die neuen Laufanimationen von Cal Kestis lustig. Der Gang des Jedi würde steif aussehen, wurde etwa geschrieben. Ein anderer Fan behauptet, es würde aussehen, als hätte Cal einen Haufen in der Hose. Auch andere Animationen, wie etwa beim Lichtschwert-Kampf oder die der Gegner, wurden bemängelt.

Ein Nutzer mutmaßte, dass die Animationen komisch aussehen könnten, weil die Kamera in dem Video zu „Star Wars Jedi: Survivor“ weniger zentriert sei. Ein weiterer Spieler meint, dass Cal in den fünf Jahren zwischen „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und dem Nachfolger sehr viel mehr Muskeln zugelegt hätte und sein Lichtschwert daher seltsam klein aussieht. Auch dem YouTuber „EcksClips“ sind die angeblich albernen Animationen aufgefallen, der das Thema in einem seiner Videos aufgegriffen hat.

Wie einige Spieler mutmaßen, könnten die Animationen ein Grund sein, warum das Spiel kürzlich um sechs Wochen verschoben wurde. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ sollte eigentlich bereits am 17. März 2023 erscheinen, wurde nun aber auf den 28. April 2023 gelegt. Das neue Abenteuer von Cal Kestis erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC.

