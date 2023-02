Project M: Start in die Produktion erfolgt – Bloober Team kündigt neues Projekt an

Via Twitter bestätigten die Verantwortlichen von Bloober Team die laufenden Arbeiten an "Project M". Hierbei haben wir es laut offiziellen Angaben mit einem Titel zu tun, der in Zusammenarbeit mit dem polnischen Studio Draw Distance entsteht.

Wie in den vergangenen Monaten bestätigt wurde, arbeitet der polnischer Entwickler Bloober Team aktuell an gleich mehreren neuen Projekten – darunter „Layers of Fears“ oder das Remake zum Horror-Klassiker „Silent Hill 2“.

Via Twitter bestätigte Bloober Team die laufenden Arbeiten an einem weiteren Projekt, das laut dem Studio kürzlich in die Produktion startete. Der besagte Titel entsteht aktuell unter dem Arbeitstitel „Project M“ und wird aus einer Zusammenarbeit mit dem polnischen Studio Draw Distance hervorgehen, das im vergangenen Jahr „Serial Cleaners“ veröffentlichte.

Weitere Details zu „Project M“ oder einen möglichen Termin für die offizielle Enthüllung des Titels nannten die Verantwortlichen von Bloober Team leider nicht.

Project M befand sich ein Jahr in der Vorproduktions-Phase

Stattdessen heißt es in dem besagten Tweet lediglich: „Wir arbeiten an einem neuen Spiel! Seit über einem Jahr führt Bloober Team Vorproduktionsarbeiten an einem Titel mit dem Codenamen Project M durch. Jetzt tritt das Spiel in die Produktionsphase ein und Draw Distance (Schöpfer des Serial Cleaner-Franchise), wurde als Entwickler ausgewählt.“

Im Zuge der offiziellen Ankündigung wurde ein erstes Artwork zu „Project M“ zur Verfügung gestellt, das andeutet, dass sich die Neuankündigung nahtlos in die bisherigen Horror-Erfahrungen einreiht, mit denen Bloober Team in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam machte.

Sollten sich weitere Details zu „Project M“ ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da „Project M“ erst jetzt in die Produktion startete und Bloober Team in der Vergangenheit eine Multiplattform-Strategie verfolgte, wird spekuliert, dass der frisch angekündigte Titel für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen könnte. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

We’re working on a new game! For over a year now, #BlooberTeam has been conducting pre-production works on a title codenamed Project M. Now the game enters the production phase, and @DrawDistanceDev (creators of the Serial Cleaner franchise), has been chosen as its developer! pic.twitter.com/AwPV38QmwG — Bloober Team (@BlooberTeam) February 13, 2023

