Atomic Heart: Nutzer klagen über fehlende Zugänglichkeitsfunktionen und zu kleine Texte

In dieser Woche erschien der von Mundfish entwickelte Shooter „Atomic Heart“ für die Konsolen sowie den PC und konnte solide Testwertungen einstreichen.

Kurz nach dem Release mehren sich allerdings die Stimmen, dass verschiedene Features fehlen, die in anderen Titel mittlerweile zum Standard gehören. Unter anderem klagen die Spieler und Spielerinnen auf allen Plattformen darüber, dass die Texte beziehungsweise Untertitel in „Atomic Heart“ relativ klein ausfallen und je nach Größe des eigenen Bildschirms auf etwas Entfernung nur schwer gelesen werden können.

Die Möglichkeit, die Größe der Texte anzupassen, besteht leider nicht. Selbiges gilt für euer Sichtfeld im Spiel, da auch auf einen FOV-Slider verzichtet wurde. Zumindest hier möchten die Entwickler von Mundfish mit einem der kommenden Updates Abhilfe schaffen.

Zum fehlenden FOV-Slider heißt es in eine Tweet der Entwickler: „Wir sind uns der Anfragen bewusst, FOV-Einstellungen in das Spiel aufzunehmen, und freuen uns, ankündigen zu können, dass das Team bereits daran arbeitet. Es wird in einem der nächsten Updates aufgenommen, zu denen wir euch noch informieren werden.“

Mit dem fehlenden FOV-Slider und den zu kleinen Texten beziehungsweise Untertiteln ist es aber keineswegs getan. Des Weiteren wird von der Community kritisiert, dass es im Prinzip keine Zugänglichkeitsfunktionen für Spieler und Spielerinnen mit körperlichen Einschränkungen gibt. Als Beispiel wird die Tatsache genannt, dass es nicht möglich ist, die Darstellung von „Atomic Heart“ für farbenblinde Nutzer zu optimieren. Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Ray-Tracing-Unterstützung.

Ob in diesem Bereich genau wie bei den Einstellungen für das Sichtfeld nachgebessert wird, bleibt abzuwarten. Hierzu wollten sich die Verantwortlichen von Mundfish bisher nämlich nicht äußern. Allerdings wurde bereits vor dem Release von „Atomic Heart“ versprochen, dass der Shooter nach dem Release langfristig unterstützt werden soll. Gut möglich also, dass auf Basis des Community-Feedback weitere Funktionen nachgereicht werden.

Weitere Meldungen zu Atomic Heart:

„Atomic Heart“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

We’re aware about the inquires to include FOV settings into the game and are glad to announce that the team is already working on it!

It will be included into one of the nearest updates, about which we will additionally inform you.

Stay tuned and enjoy the game!

— @Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) February 21, 2023