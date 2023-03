Clash Artifacts of Chaos: Prügelt sich heute zum Launch

Das Action-RPG „Clash: Artifacts of Chaos“ wurde ursprünglich für 2022 angekündigt, musste aber auf das Jahr 2023 verschoben werden. Als Grund nannte Publisher Nacon, dass das Entwicklerteam von Ace Studios mehr Zeit benötige.

Doch wie Level-5 nun in seinem Live-Stream enthüllte, erscheint „Clash: Artifacts of Chaos“ endlich heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Der Titel ist in zwei unterschiedlichen Editionen erhältlich: Als Standard Version und als Zeno Edition.

In der Standard Edition ist nur das Basisspiel vorhanden. Die Zeno Edition bietet zusätzlich ein digitales Artbook, den originalen Soundtrack und ein Supporter Pack DLC, das aus zwei Zeno Clash-Rüstungen für Pseudo, drei Kopfbedeckungen für den Jungen und einem exklusiven Artefakt besteht.

Verprügelt Gegner bis zum Abwinken

„Clash: Artifacts of Chaos“ spielt aus der Sicht von Protagonist Pseudo. Sein Ziel ist es, eine Kreatur namens „Der Junge“ vor Gemini zu beschützen, der Herrin der Artefakte. Sie will sich nämlich die Kräfte vom Jungen zunutze machen.

Um den Jungen zu beschützen, prügelt sich Pseudo durch das Land Zenozoik. Das Land wird von wilden Monstern und zivilisierten Kreaturen bewohnt. Um sich gegen die seltsamen Feinde zu wehren, kann Pseudo zwischen zwei unterschiedlichen Kampfstilen wechseln.

Vor jedem Kampf können Spieler und Spielerinnen ein sogenanntes Ritual abhalten, das als Gesetz des Landes dient. Dabei handelt es sich um ein Würfelspiel, dessen Ausgang Vor- oder auch Nachteile für den anstehenden Kampf verschafft. So können beispielsweise die Bewegungen des Gegners eingeschränkt oder eine Nebelwolke erzeugt werden.

Im Launch-Trailer ist der einzigartige Grafikstil von „Clash: Artifacts of Chaos“ zu sehen. Außerdem können wir in einigen Gameplay-Szenen die Kämpfe erleben, die teilweise in der First Person- und andererseits in der Third Person-Ansicht ablaufen.

