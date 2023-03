Return to Silent Hill: Hauptbesetzung steht fest und Infos zu den Dreharbeiten

Nachdem aus „The Last of Us“ ein riesiger TV-Erfolg wurde, könnte mit „Return to Silent Hill“ eine weitere Videospielverfilmung folgen, die bei den Zuschauern reichlich Anklang findet.

Deadline konnte inzwischen Details zur Besetzung und zur Handlung auftreiben. Demnach werden Jeremy Irvine („War Horse“) und Hannah Emily Anderson („Jigsaw“) in „Return To Silent Hill“, das auf dem Videospiel „Silent Hill 2“ basiert, die Hauptrollen übernehmen.

Die Dreharbeiten sollen im nächsten Monat in Deutschland und Osteuropa beginnen. Regie führt der ursprüngliche „Silent Hill“-Regisseur Christophe Gans.

Furchtbare Gestalten und eine große Liebe

Der Film folgt James (Jeremy Irvine), einem Mann, der an der Trennung von seiner einzigen wahren Liebe (Hannah Emily Anderson) zerbrochen ist. Nachdem ein mysteriöser Brief ihn auf der Suche nach ihr zurück nach Silent Hill bringt, findet er eine Stadt vor, die von einem unbekannten Bösen verwandelt wurde.

Während der Protagonist immer tiefer in die Dunkelheit hinabsteigt, begegnet er furchterregenden Gestalten, die ihm sowohl vertraut als auch neu sind. Ebenfalls beginnt er, seinen eigenen Verstand in Frage zu stellen, während er darum kämpft, der Realität einen Sinn zu geben und lange genug durchzuhalten, um seine verlorene Liebe zu retten.

„Return to Silent Hill ist eine mythologische Liebesgeschichte über jemanden, der so sehr verliebt ist, dass er bereit ist, in die Hölle zu gehen, um jemanden zu retten“, so Gans. „Ich freue mich, dass wir die wunderbaren Talente von Jeremy Irvine und Hannah Emily Anderson für diese Reise in eine psychologische Horrorwelt gewinnen konnten, von der ich hoffe, dass sie die Fans von Silent Hill sowohl zufriedenstellen als auch überraschen wird.“

Der Produzent Victor Hadida ergänzte: „Christophe und ich haben eng mit unseren Partnern bei Konami zusammengearbeitet, um bei der Aktualisierung des Videospiels auch eine Version von Silent Hill für das heutige Kinopublikum zu schaffen. Man wird immer noch die kultigen Monster finden – aber es wird auch neue Designs geben.“

Auch sei man zuversichtlich, dass der neue Film und das aktualisierte Spiel von Konami die Franchise für die nächsten Jahre gemeinsam vorantreiben werden.

Das könnte euch ebenfalls zu Silent Hill interessieren:

Nach monatelangen Spekulationen hat Konami im vergangenen Jahr offiziell bestätigt, dass bei Bloober Team ein Remake von „Silent Hill 2“ in Arbeit ist, zusätzlich zu NoCodes „Silent Hill Townfall“ und einem weiteren neuen Titel namens „Silent Hill F“.

Weitere Meldungen zu Return to Silent Hill.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren