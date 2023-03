The Last of Us: Freigeschaltete Framerate, Permadeath und Speedruns für den PC bestätigt

The Last of Us:

Zur in Kürze erfolgenden PC-Veröffentlichung von "The Last of Us: Part 1" ist ein weiterer Trailer erschienen, der noch einmal einige spezielle Funktionen vorstellt.

In der nächsten Woche werden endlich auch PC-Spieler in den Genuss des Action-Adventures „The Last of Us: Part 1“ kommen können. Nachdem Naughty Dog bereits die Systemanforderungen sowie erste Funktionen vorgestellt hatte, haben sie heute Abend einige weitere Features bestätigt.

Nicht nur technische Funktionen

Unter anderem kann man sich auf eine freigeschaltete Bildwiederholfrequenz freuen. Zudem wird Unterstützung für AMD FSR 2 sowie Nvidia DLSS geboten. Somit kann man die Grafik auch hochskalieren sowie die Framerate steigern. Darüber hinaus werden auch Funktionen ins Spiel gebracht, die sich nicht nur auf die technische Seite konzentrieren.

Vielmehr können sich die Spieler auch an Permadeath- sowie Speedrun-Modi versuchen. Schafft ihr es „The Last of Us: Part 1“ ohne Bildschirmtod durchzuspielen? Wie schnell könnt ihr das Abenteuer rund um Joel und Ellie abschließen? Diese Fragen werden mit diesen Modi beantwortet.

Auf der PlayStation 5 konnte man den Permadeath-Modus so anpassen, dass man nicht alle Fortschritte verlor. So konnte man auf Wunsch das Kapitel wiederholen und musste nicht immer von Anfang an neustarten.

„The Last of Us: Part 1“ erscheint am 28. März 2023 für den PC (via Steam und Epic Games Store). Hier ist ein neuer Trailer, der die frisch bestätigten Funktionen noch einmal vorstellt.

