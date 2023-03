Sonic Origins Plus: Sega kündigt Spielesammlung offiziell an

Nachdem es im Laufe des Vormittags nur ein Gerücht war, hat Sega die Sammlung „Sonic Origins Plus“ offiziell angekündigt. Sie setzt sich aus zwölf „Sonic“-Spielen zusammen und lässt Amy als spielbaren Charakter in „Sonic The Hedgehog 1“, „Sonic The Hedgehog 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ und „Sonic CD“ sowie Knuckles als spielbaren Charakter in „Sonic CD“ zum Einsatz kommen.

Verkauft werden soll „Sonic Origins Plus“ ab dem 23. Juni 2023 sowohl digital als auch in einer Boxversion für die Konsolen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch sowie für den PC. Spieler, die „Sonic Origins“ bereits besitzen, können das „Sonic Origins Plus“-Erweiterungspack für 9,99 Euro kaufen.

Sonic Origins Plus in der Übersicht

Alle weitere Details zu den verfügbaren Paketen sind nachfolgend aufgelistet:

Sonic Origins Plus – Boxversion – 39,99 Euro

Hauptspiel

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

20-seitiges Artbook

Wendecover mit neuem Design

Sonic Origins Plus – Digitale Version – 39,99 Euro

Hauptspiel

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Sonic Origins Plus – nur Erweiterungspack – 9,99 Euro

DLC-Upgrade für Sonic Origins Plus

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Zu den in „Sonic Origins Plus“ enthaltenen Spielen gehören: „Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine“, „Sonic Blast“, „Sonic Chaos“, „Sonic Drift“, „Sonic Drift 2“, „Sonic Labyrinth“, „Sonic Spinball“, „Sonic the Hedgehog“, „Sonic the Hedgehog 2“, „Sonic the Hedgehog Triple Trouble“, „Tails Adventure“ und Tails’ Skypatrol“.

Nachfolgend steht ein passender Trailer zur Ansicht bereit:

