3 für 2: Beliebte Rabattaktion zurückgekehrt – Resident Evil 4, Hogwarts Legacy und mehr

Ostern steht vor der Tür und die ersten Händler beginnen damit, das Fest mit einschlägigen Sales zu zelebrieren. Auch für Spieler ist wieder etwas dabei. So brachten Saturn und Media Markt die beliebte „3 für 2“-Aktion zurück.

Für Kunden bedeutet das: Aus einem vordefinierten Angebot können sie drei Spiele ihrer Wahl in den Warenkorb packen und müssen am Ende nur zwei dieser Games bezahlen. Den dritten Titel gibt es quasi als Geschenk obendrauf.

Hier gelangt ihr direkt zu den Sales:

Diesmal sind nicht nur alte Schinken dabei. Auch Neuveröffentlichungen sind ein Teil der neuen „3 für 2“-Aktion. Das gilt beispielsweise für „Anno 1800“, das erst kürzlich für Konsolen veröffentlicht wurde, als auch für neue Highlights wie „Hogwarts Legacy“ sowie „Resident Evil 4“, das in dieser Woche als Remake neu veröffentlicht wurde.

Ebenfalls ein Teil der „3 für 2“-Aktion von Saturn und Media Markt sind Spiele wie „The Last of Us Part 1“ für PS5, „Resident Evil Village“, das im Februar ein Virtual Reality-Update für PlayStation VR2 erhielt, „God of War Ragnarök“ in der Launch Edition, „Horizon Forbidden West“, „Elden Ring“, das erst kürzlich einen weiteren Game of the Year-Award bekam und das noch recht neue „Atomic Heart“.

Die komplette Auswahl hat noch mehr zu bieten, wobei die Spiele abhängig von der Plattform, auf der sie veröffentlicht wurden, sortiert sind. Mit dabei sind demnach Angebote für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

So funktioniert der Sale

Um beim Kauf der drei Spiele eines quasi umsonst zu bekommen, müsst ihr lediglich drei Titel aus der Aktion wählen und in den Warenkorb packen. Beim weiteren Kaufvorgang wird der Preis des günstigsten Titels abgezogen, was bedeutet, dass sich der Sale bei zwei teuren und einem sehr günstigen Spiel weniger rechnet als bei drei gleich teuren Spielen.

Die „3 für 2“-Aktion ist zeitlich begrenzt: Sie läuft seit dem gestrigen Freitag und endet am Montag, dem 10. April 2023 um 23:59 Uhr.

Auch im PlayStation Store wurde erst kürzlich ein neuer Sale gestartet, der vor allem für all jene Spieler interessanter ist, die sich für die Digital Edition der PS5 entschieden haben.

Aber auch dieser Nachteil dürfte für Neukäufer bald behoben sein: Angeblich möchte Sony in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen, das mit einem modular ansteck- und abnehmbaren Laufwerk produziert wird. Die offizielle Ankündigung steht weiterhin aus.

Was sagt ihr zum neusten „3 für 2“-Sale bei Media Markt und Saturn? Ist diesmal etwas dabei, das eure Kauflaune weckt?

