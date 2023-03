God of War Ragnarök: Video zeigt, wie der bahnbrechende Sound entstanden ist

In einem neuen Video zu „God of War Ragnarök“ zeigt uns eine Tontechnikern, wie sie den Sound für das Rollenspiel kreiert hat. Dabei kommen einige ulkige Utensilien zum Einsatz.

„God of War Ragnarök“ hat bei den Game Awards 2022 viele Preise abgeräumt, darunter ein Award für das beste Audio Design. In einem Video zeigt Wired, wer die Dame hinter den Geräuschen ist, die wir in vielen First Party-Titeln von Sony zu hören bekommen.

Das Video offenbart dabei interessante Einblicke darüber, welche Gegenstände zum Einsatz kommen und wie sie eingesetzt werden, um bekannte Geräusche zu erzeugen.

Saugglocke wird zum Pferdegetrappel

Der Name der Person, die für die Soundkulisse in diversen Exklusivtiteln von Sony verantwortlich ist, ist Joanna Fang. Sie zeigt uns ihr Studio und die alltäglichen Gegenstände, die die fantastischen Geräusche kreieren. Das Studio ist vollgestopft mit allerlei Materialien in allen erdenkbaren Formen und Größen.

In dem zehnminütigen Video erklärt sie, wie viele der Geräusche entstehen, die wir dann im fertigen Videospiel hören. Mit zwei Saugglocken, die eigentlich zur Reinigung der Toilette dienen, erzeugt sie beispielsweise das Hufgetrappel von Pferden.

Wenn sie Fußstapfen im knirschenden Schnee simulieren will, begibt sie sich auf Kohle, was einen nahezu identischen Klang erzeugt. Mit Gemüse, Obst und Nudeln kann sie außerdem Geräusche imitieren, die dem zerschmetternden Ton von brechenden Knochen ähneln.

Zu ihrem Arsenal zählen außerdem Tonnen von Schuhen, mit denen sie nicht nur Trittgeräusche, sondern auch Quietschen erzeugen kann. Außerdem ist sie stolze Hüterin über unzählige Waffen, die für den metallenen Klang in den Videospielen sorgen.

Im Video zeigt sie uns beispielsweise, wie die Kneipenprügelei aus „God of War Ragnarök“ entstanden ist. Sie nutzt dafür Leder, das sie zerknautscht, um den Würgegriff an Atreus zu vertonen.

Während des Kampfes fliegt außerdem allerlei Holz, das gehörigen Krach macht. Dafür nutzt sie eine Palette und zwei Holzbretter, um das Chaos gebührend mit Geräuschen zu versehen.

