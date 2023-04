Forspoken: Update 1.12 steht bereit – Diese Verbesserungen werden geboten

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch des Open-World-Rollenspiels „Forspoken“ kündigten die Entwickler von Luminous Productions diverse Updates an, mit denen für eine rundere Spielerfahrung gesorgt werden soll.

Auf der PlayStation 5 steht ab sofort der nächste Patch bereit, der unter der Versionsnummer 1.12 veröffentlicht wurde und es auf die überschaubare Downloadgröße von 504 Megabyte bringt. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören zum einen visuelle Anpassungen am Schuss-Zauber der Protagonistin Frey Holland.

Darüber hinaus wurden die Standard-Sprint-Schaltfläche von „L3“ in „L3 oder 〇“ geändert und Frey die Möglichkeit spendiert, in ausgewählten Bereichen wie dem Kolosseum, den Pilgerhütten oder den Archiven zu sprinten. Abgerundet wird das frisch veröffentlichte Update 1.12 von kleineren, nicht näher konkretisierten Bugfixes.

Der erste DLC steht in den Startlöchern

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, arbeitet Luminous Productions derzeit am ersten DLC zu „Forspoken“, der den Namen „In Tanta We Trust“ tragen und am 26. Mai 2023 erscheinen wird. Versprochen wird eine Prequel-Geschichte, in der ihr 25 Jahre in der Zeit zurückreist und in der Rolle von Frey Holland versucht, den Bruch und seine Auswirkungen auf die Welt von „Forspoken“ ein für alle Mal zu beseitigen.

In „In Tanta We Trust“ folgt die unfreiwillige Heldin einer mysteriösen Stimme, die sie zur Säuberung der Rheddig aufruft. Zudem wird auf die legendäre Schlacht eingegangen, durch die Athia verwüstet und die Tantas in den Wahnsinn getrieben wurden. Im Prequel-DLC steht Frey nicht nur vor der Aufgabe, das Böse zu bannen und die Welt zu von Athia zu retten.

Darüber hinaus erhält die Protagonistin Antworten zu ihrem Schicksal und somit die Möglichkeit, sich selbst zu retten. Weitere Eindrücke und Details zum „In Tanta We Trust“-DLC werden laut Square Enix in den nächsten Wochen folgen.

„Forspoken“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich.

