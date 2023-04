Microsoft x Activision: Sony zeigt sich vom CMA-Statement enttäuscht

Am 24. August veröffentlichte die britische Wettbewerbsbehörde CMA ihr Statement zu Microsofts Mega-Übernahme. Darin sind sie nach anfänglicher Skepsis zu dem Entschluss gekommen: Die Akquisition stellt keine erhebliche Gefahr für den Wettbewerb dar.

Während die Aussagen der CMA bei Microsoft Anklang fanden, gab es von Sony vorerst kein Statement. Heute wurde schließlich die Antwort des PlayStation-Herstellers veröffentlicht, die wenig überraschend negativ gestimmt ist.

„Überraschend, beispiellos und irrational“

So beginnt die Erklärung von Sony: „Die Kehrtwende der CMA in Bezug auf die Schädigungstheorie der Konsolen ist überraschend, beispiellos und irrational.“

„Die vorläufigen Feststellungen bewerteten eine beträchtliche Anzahl von Beweisen, um die Feststellung zu untermauern, dass Microsoft die Möglichkeit und den Anreiz hätte, Activision-Inhalte zurückzuhalten. Und dass dies den Wettbewerb durch den Ausschluss von PlayStation substanziell verringern würde“, heißt es weiter.

Immer wieder äußerte Sony seine Bedenken, die sich vorwiegend auf die „Call of Duty“-Reihe beziehen. Zuerst befürchteten die Verantwortlichen eine Exklusivität, wodurch die PlayStation eine der umsatzstärksten Marken verlieren würde. Microsoft betonte jedoch: Es gebe „absolut keinen finanziellen Anreiz„, auf die Sony-Konsole zu verzichten.

Daher boten die Redmonder einen Zehn-Jahres-Vertrag an, den Sonys Führungsetage aber nicht annahm. Später meinte der Xbox-Hersteller dann, dieser Zeitraum würde für die PlayStation-Entwickler locker ausreichen, um einen eigenen Shooter zu etablieren. Jim Ryan und Co. denken wiederum: Es sei nicht möglich, die weltbekannte „Call of Duty“-Reihe zu ersetzen.

Auch wenn das Shooter-Franchise der PlayStation erhalten bleibt, befürchtet SIE Nachteile. So erklärte der Hard- und Softwarehersteller gegenüber der CMA, dass die PS-Versionen in schlechterem Zustand erscheinen könnten.

Weitere Meldungen zur Mega-Übernahme:

Sowohl Microsofts als auch Sonys Statement sollen in die Entscheidung der Wettbewerbsbehörde eingeflossen sein. Jedoch steht der Abschlussbericht noch aus, der am 26. April herauskommen soll. Dass die CMA ihre Meinung bis dahin noch ändert, ist jedenfalls unwahrscheinlich.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren