The Last of Us Part 1: PC-Update 1.0.3.0 behebt grafische Fehler und mehr – Changelog

Unter der Versionsbezeichnung 1.0.3.0 steht auf dem PC ab sofort das neueste Update zu "The Last of Us: Part 1" bereit. Der offizielle Changelog verrät euch, welche Fehlerbehebungen und Optimierungen im Detail geboten werden.

Die PC-Version von "The Last of Us: Part 1" wird weiter optimiert.

Nach dem technisch enttäuschenden Launch von „The Last of Us: Part 1“ auf dem PC gelobten die Verantwortlichen von Naughty Dog umgehend Besserung und versprachen mehrere Updates, mit denen die PC-Portierung technisch optimiert werden soll.

Zum Wochenabschluss stellte das Studio den nächsten Patch auf dem PC bereit, der die Versionsbezeichnung 1.0.3.0 trägt und sowohl neue Features als auch Fehlerbehebungen umfasst. Beispielsweise gehört laut offiziellen Angaben der Fehler der Vergangenheit an, der bei der Nutzung höherer Framerates zu fehlerhaften Animationen führen konnte.

Auch die Darstellung der Taschenlampe beziehungsweise des damit einhergehenden Lichteinfalls in dunkleren Arealen wurde korrigiert. Selbiges gilt für die Anzeige der Quick-Time-Events, die auf den minimalen Settings bisher nicht wie vorgesehen auf dem Bildschirm zu sehen waren.

Neue Audiokompatibilitätsoptionen werden geboten

Neben den diversen Fehlerbehebungen umfasst das PC-Update 1.0.3.0 zu „The Last of Us: Part 1“ zusätzliche Audiokompatibilitätsoptionen. Zum neuen Output-Modus führen die Entwickler beispielsweise aus: „Passen Sie an, welche Sounds über den Spatial-Sound-Treiber des Betriebssystems wiedergegeben werden. Wählen Sie andere Einstellungen, wenn Sie einen gedämpften, fehlenden oder ungewöhnlich leisen Ton hören. Wenn Sie beispielsweise während der Zwischensequenzen ungewöhnlich leise Musik oder Dialoge hören, versuchen Sie es mit dem Spatial-Modus anstelle der Hybrid-Standardeinstellung.“

Zur Latenz wiederum wird ausgeführt: „Passen Sie die kurze Verzögerungszeit zwischen der Anforderung eines Soundeffekts und seiner Wiedergabe an. Eine höhere Latenz verbessert die Zuverlässigkeit der Audiowiedergabe, insbesondere auf CPUs mit niedrigeren Spezifikationen.“

„Erhöhen Sie den entsprechenden Wert, wenn Sie Knackgeräusche, Klickgeräusche oder einen verzerrten Ton hören. Höhere Latenzen beheben auch Probleme mit den Audioschnittstellen, die mit großen Puffergrößen und einigen kabellosen Kopfhörern konfiguriert sind. Hinweis: Sie müssen das Spiel neu starten, damit diese Änderungen wirksam werden.“

Den kompletten Changelog zum neuen PC-Update von „The Last of Us: Part 1“ findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website von Naughty Dog.

