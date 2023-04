The Last of Us Part 1: Neue Outfits und Anpassungen – PS5-Patch 1.03 veröffentlicht

The Last of Us Part 1:

Auf der PlayStation 5 wurde "The Last of Us: Part 1" mit einem neuen Update versehen. Der Patch 1.03 bringt verschiedene Bugfixes, Optimierungen und exklusive Outfits mit sich. Alle weiteren Details liefert euch der offizielle Changelog.

Das Remake zu "The Last of Us" ist für die PS5 und den PC erhältlich.

Wie die Verantwortlichen von Naughty Dog bekannt gaben, steht auf der PlayStation 5 ab sofort ein neues Update zu „The Last of Us: Part 1“ bereit, das das Remake auf die Version 1.03 hebt.

Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler des Kampfsystems an und besserten dahingehend nach, dass Joel von seinen Begleitern effektiver unterstützt wird. Beispielsweise legen die Begleiter beim Werfen von Steinen eine höhere Zielsicherheit an den Tag und können Joel so auch aus gefährlichen Lagen befreien.

Des Weiteren wurde dafür gesorgt, dass sich der Protagonist nach einem ausgeführten Nahkampfschlag schneller wieder bewegen kann. Nahkampfangriffe, die Feinde in die Knie zwingen, wurden zudem zu Finishern kombiniert, unabhängig davon, ob der Hauptcharakter eine Nahkampfwaffe in seiner Hand hält oder nicht.

Der Changelog liefert euch alle Details

Ebenfalls versprochen werden diverse Bugfixes. Unter anderem wurde laut Entwicklerangaben dafür gesorgt, dass das Ziehen des Bogens keinen negativen Einfluss auf eure Zielgenauigkeit bei anderen Waffen mehr hat. Auch der Fehler, dass das Nachladen einiger Waffen unterbrochen werden konnte, bevor alle Kugeln geladen waren, gehört mit dem frisch veröffentlichten Update 1.03 der Vergangenheit an.

Wer auf der Suche nach ein wenig optischer Abwechslung sein sollte, kommt bei den neuen Shirts für Ellie auf seine Kosten, die auf der HBO-TV-Serie zu „The Last of Us“ basieren. Abgerundet wird der Patch 1.03 von weiteren Anpassungen, Optimierungen und Fehlerbehebungen, auf die im umfangreichen Changelog eingegangen wird. Diesen findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website von Naughty Dog.

Zuletzt arbeiteten die Entwickler von Naughty Dog nicht nur an Optimierungen zur PlayStation 5-Version von „The Last of Us: Part 1“. Auch die mit zahlreichen technischen Problemen gestartete PC-Fassung des Remakes wird aktuell weiter optimiert und in den nächsten Wochen mit entsprechenden Updates versehen.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part 1:

„The Last of Us: Part 1“ ist für die PlayStation 5 und den PC erhältlich.

A new patch for the PS5 version of The Last of Us Part I is now available, including new @HBO t-shirt cosmetics for Ellie, as well as improvements and fixes to combat, accessibility, audio, and more. Read the full patch notes here: https://t.co/YGzDjEWHM6 pic.twitter.com/CLRTN5wsKu — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 11, 2023

Quelle: Naughty Dog

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren