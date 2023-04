Another Fisherman’s Tale: PlayStation VR2-Spiel hat einen Termin – Gameplay

"Another Fisherman's Tale" hat einen Termin erhalten und wird demnach im Mai 2023 für PlayStation VR2 und weitere Systeme erscheinen. Gameplay-Szenen zeigen, was Spieler erwartet.

Das im Februar 2023 eingeführte PlayStation VR2 erhält weiteren Spielenachschub. „Another Fisherman’s Tale“ nähert sich der Veröffentlichung. Mit dem 11. Mai 2023 wurde ein Termin genannt, der nicht nur für PlayStation VR2 gilt, sondern auch für Meta Quest 2 und alle PC VR-Plattformen.

Passend zur Ankündigung des Termins haben Vertigo und InnerspaceVR ein Gameplay-Video mit Entwicklerkommentaren von Creative Director und Mitbegründer Balthazar Auxietre und Game Director Alexis Moroz veröffentlicht. Es widmet sich dem ersten Teil des zweiten Kapitels. Inbegriffen sind eine Flucht und Demonstrationen der zentralen Körperbewertungsmechanik.

In Anlehnung an den Vorgänger, der unter anderem für PlayStation VR verfügbar ist, wurde „Another Fisherman’s Tale“ grundlegend überarbeitet, um die neue VR-Technologie optimal auszunutzen. Spieler schlüpfen in die Rolle von Nina, der Tochter des Protagonisten aus dem ersten Teil, und erforschen die Vergangenheit ihres Vaters und ihre eigene Kindheit.

Der eigene Körper ist der Schlüssel

Durch das Zerlegen und Wiederaufbauen des eigenen Körpers, wodurch es zur Freischaltung neuer Fähigkeiten kommt, werden verschiedene Rätsel gelöst und Ninas Erinnerungen an die fantastischen Geschichten von Bob werden wieder lebendig.

„Nina erinnert sich an die grandiosen Geschichten von Bob, dem Fischer, über Piraten, versunkene Schiffe, Schätze und mystische Orte und beginnt, seine Abenteuer nachzuspielen und taucht kopfüber in eine phantasievolle Welt aus Erinnerungen und Fantasie ein. Wird sie in der Lage sein, Fakten von Fiktion zu trennen und die verborgene Wahrheit hinter der Geschichte des Fischers aufzudecken?“, so die Macher.

Vorbestellungen von „Another Fisherman’s Tale“ sind im PlayStation Store noch nicht möglich. Aber immerhin kann der Titel auf die Wunschliste gepackt werden.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

„Another Fisherman’s Tale“ kommt am 11. Mai 2023 zu einem noch unbekannten Preis auf den Markt. Nachfolgend führen zwei Videos in das Spielgeschehen ein:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Another Fisherman's Tale.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren