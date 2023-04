UK-Charts: Ein alter Bekannter verteidigt die Spitze – Kinofilm beflügelt Mario-Verkäufe

Ab sofort stehen die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien zur Ansicht bereit. Wie sich diesen entnehmen lässt, konnten in der vergangenen Woche vor allem diverse "Mario"-Titel zulegen, während ein alter Bekannter die Spitze verteidigte.

In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen GfK stellte GamesIndustry.biz die britischen Software-Charts bereit, die sich auf die Verkaufswoche vom 10. bis zum 15. April 2023 beziehen.

Wie gehabt, werden im Rahmen der Charts lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt. Die Download-Absätze werden in separaten Digital-Charts erhoben.

Den Platz an der Spitze der UK-Retail-Charts sicherte sich in der vergangenen Woche ein weiteres Mal Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“, deren Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche allerdings um 39 Prozent einbrachen.

Einbrechende Verkäufe und langlebige Mario-Titel

Einen ähnlichen Absatzeinbruch musste das im vergangenen Monat veröffentlichte Remake zu „Resident Evil 4“ über sich ergehen lassen. Die Verkaufszahlen der Neuauflage gingen um 34 Prozent zurück, was in der letzten Woche Platz drei der britischen Retail-Charts bedeutete. Auch „Hogwarts Legacy“ auf Platz vier kämpfte mit rückläufigen Verkaufszahlen – in diesem Fall um 32 Prozent.

Positiv hingegen entwickelten sich die Absatzzahlen verschiedener „Mario“-Titel. Eine Begebenheit, die sicherlich auf den Start des neuen Kinofilms zurückzuführen sein dürfte. Während „Mario Kart 8: Deluxe“ um neun Prozent zulegen und auf den zweiten Platz der Retail-Charts klettern konnte, gelang „Super Mario Odyssey“ mit einem Absatzplus von 15 Prozent der Sprung unter die Top 5.

„New Super Mario Bros U Deluxe“ verkaufte sich im Vergleich mit der Vorwoche um 23 Prozent besser und kehrte auf dem zehnten Platz in die Top 10 zurück. Außerhalb der Top Ten liegen „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ mit einem Verkaufsplus von 21 Prozent auf Platz 13, „Mario Party Superstars“ (+ 3 Prozent) auf Platz 20, „Mario Strikers: Battle League Football“ (+ 111 Prozent) auf Platz 30 und „Luigi’s Mansion 3“ (+ 7 Prozent) auf Platz 40.

Anbei die Top 10 der Woche vom 10. bis zum 15. April 2023 in der Übersicht.

UK-Retail-Charts: Die Top 10

1. FIFA 23

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Resident Evil 4 Remake

4. Hogwarts Legacy

5. Super Mario Odyssey

6. God of War Ragnarok

7. Gran Turismo 7

8. Call of Duty: Modern Warfare 2

9. Minecraft (Switch)

10. New Super Mario Bros U Deluxe

Quelle: GamesIndustry.biz

