Hollow Knight Silksong: Team Cherry verschiebt das Sequel und verspricht Großes

Nachdem es in den vergangenen Monaten recht still um „Hollow Knight: Silksong“ wurde, dürfte der eine oder andere bereits davon ausgegangen sein, dass aus dem geplanten Release in der ersten Jahreshälfte 2023 nichts mehr wird.

In einer kurzen Mitteilung an die Community wies Matthew Griffin, bei Team Cherry für das Marketing und den Vertrieb des Nachfolgers verantwortlich, darauf hin, dass der Release von „Hollow Knight: Silksong“ in der Tat verschoben wurde. Weiter heißt es, dass die Verschiebung auf den Umfang des Titels und das Ziel, die bestmögliche Spielerfahrung abzuliefern, zurückzuführen ist.

Einen neuen Releasezeitraum nannte Griffin nicht und wies darauf hin, dass weitere Updates zu diesem Thema folgen werden, wenn sich „Hollow Knight: Silksong“ seiner Fertigstellung und somit seiner Veröffentlichung nähert.

„Hey Leute, ein kurzes Update zu Silksong. Ursprünglich war geplant, das Spiel in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu veröffentlichen, aber die Entwicklung läuft noch weiter. Wir sind begeistert davon, wie das Spiel Gestalt annimmt, und es ist ziemlich umfangreich geworden. Daher möchten wir uns die Zeit nehmen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen“, führte Griffin aus.

In ein ähnliches Horn blies im Februar dieses Jahres Team Cherrys Lead-Playtester „Graig“, der der Community versicherte, dass der Nachfolger die lange Wartezeit wert sein wird, da uns nicht weniger als ein Nachfolger in Haus steht, der den ohnehin schon erfolgreichen ersten Teil noch einmal toppen wird.

In „Hollow Knight: Silksong“ übernehmt ihr ein weiteres Mal die Kontrolle über die aus dem Vorgänger bekannten Protagonistin Hornet, einer Prinzessin-Beschützerin von Hallownest. Gefangen genommen steht Hornet vor der Aufgabe, aus einem dunklen und geheimnisvollen Königreich zu entkommen.

„Jagen Sie seltene Bestien, lösen Sie uralte Geheimnisse und suchen Sie nach verlorenen Schätzen, um die Wünsche der Unterdrückten zu erfüllen und die Hoffnung des Königreichs wiederherzustellen. Bereiten Sie sich auf das Unerwartete vor“, heißt es zur Geschichte des Sequels weiter.

„Hollow Knight: Silksong“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

Hey gang, just a quick update about Silksong.

We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We’re excited by how the game is shaping up, and it’s gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.

