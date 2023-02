Hollow Knight Silksong: Nachfolger wird die lange Wartezeit wert sein, so der Lead-Playtester

Nachdem die Entwickler von Team Cherry bereits im Jahr 2019 die laufenden Arbeiten an „Hollow Knight: Silksong“ bestätigten, wurde im September des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass auch die PlayStation-Plattformen mit dem Nachfolger versorgt werden.

Seitdem wurde es leider sehr still um das ambitionierte Sequel, was bei den Fans die Vermutung aufkommen ließ, dass die Entwicklung von „Hollow Knight: Silksong“ möglicherweise alles Andere als rund läuft. Befürchtungen, die laut dem verantwortlichen Lead-Playtester „Graig“ unbegründet sind.

Stattdessen wies der Lead-Playtester darauf hin, dass „Hollow Knight: Silksong“ die lange Wartezeit definitiv wert sein wird. Weiter wurde versprochen, dass Team Cherry alles unternimmt, um den Nachfolger so schnell wie möglich zu veröffentlichen.

Release bis Juni 2023?

„Ich fühle mit euch allen. Ich möchte wirklich, dass dieses Spiel so schnell wie möglich veröffentlicht wird, und die Tester arbeiten hart daran, es euch und natürlich auch Team Cherry zur Verfügung zu stellen. Es wird kommen, und es ist ein glorreiches Spiel, das das Warten wert ist. Liebe euch alle“, so der Lead-Playtester.

Unbestätigten Angaben von Microsoft zufolge wird der Release von „Hollow Knight: Silksong“ bis Juni 2023 erfolgen. So war der Nachfolger im Juni des vergangenen Jahres in einem Xbox-Showcase zu sehen, wo die Rede davon war, dass das Sequel in den nächsten zwölf Monaten veröffentlicht werden soll.

In wie weit diese Angaben noch aktuell sind, bleibt abzuwarten, da sich die verantwortlichen Entwickler von Team Cherry zu einem möglichen Releasezeitraum bisher nicht äußern wollten.

„Hollow Knight: Silksong“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

