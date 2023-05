Call of Duty 2023: Insider nennt den finalen Namen und erste Details zu den Inhalten

Kurz vor dem Start in das Wochenende lieferte uns der bekannte Insider Tom Henderson neue unbestätigte Details zum diesjährigen "Call of Duty"-Ableger. Darunter den vermeintlich finalen Namen und Informationen zu den gebotenen Inhalten.

Nachdem Bloomberg Anfang des Jahres berichtete, dass wir uns auch in diesem Jahr auf einen vollwertigen neuen Ableger der „Call of Duty“-Reihe freuen dürfen, wies der gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson in dieser Woche darauf hin, dass die offizielle Enthüllung des Shooters am 1. August 2023 erfolgen wird.

Während sich Activision Blizzard und die mit „Call of Duty 2023“ in Verbindung gebrachten Entwickler von Sledgehammer Games zu den Gerüchten um die Präsentation im Sommer bisher nicht äußern wollten, legte Henderson auf Insider Gaming noch einmal nach.

Hieß es in den letzten Monaten noch, dass wir es hier zwar mit einem Nachfolger zu „Modern Warfare 2“ (2022) zu tun haben, der jedoch einen anderen Namen tragen wird, möchte Henderson in Erfahrung gebracht haben, dass der diesjährige Ableger als „Modern Warfare 3“ veröffentlicht wird.

Laut dem Bloomberg-Bericht aus dem Februar nahm das Projekt als DLC zu „Modern Warfare 2“ seinen Anfang und wurde im Laufe der Entwicklung zu einem vollwertigen Nachfolger.

Zombie-Modus als Stand-Alone-Release?

Wie Henderson ausführte, wird „Modern Warfare 3“ neben einer klassischen Singleplayer-Kampagne einen Multiplayer und einen Zombie-Modus bieten. Den Quellen des Insiders zufolge wird der Zombie-Modus möglicherweise unter dem Namen „Outbreak 2.0“ ins Rennen geschickt. Unklar ist laut Henderson noch, ob der neue „Outbreak“-Modus ein Bestandteil von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ sein oder ob der Zombie-Modus in Form eines Stand-Alone-Titels veröffentlicht wird.

Neu sind die Gerüchte um einen Zombie-Modus, der in Form eines separat erhältlichen Free2Play-Titels erscheint, nicht. Bereits im Januar erreichten uns entsprechende Berichte, die bisher allerdings nicht von offizieller Seite kommentiert oder bestätigt wurden. Sollten sich die Angaben von Tom Henderson bewahrheiten, dann dürften wir spätestens am 1. August 2023 mehr erfahren.

Weitere Meldungen zum Call of Duty 2023:

Unbestätigten Berichten zufolge befindet sich „Call of Duty 2023“ beziehungsweise „Call of Duty: Modern Warfare 3“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren