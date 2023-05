Call of Duty 2023: Bekannter Insider nennt Termin der offiziellen Enthüllung

Call of Duty 2023:

Unbestätigten Berichten zufolge dürfen wir uns auch in diesem Jahr auf einen vollwertigen neuen "Call of Duty"-Ableger freuen. Während Activision Blizzard zu den Gerüchten weiter schweigt, nannte ein bekannter Insider einen möglichen Termin für die offizielle Enthüllung des Shooters.

"Call of Duty 2023" soll bei Sledgehammer Games entstehen.

Ließ sich unbestätigten Berichten vor einiger Zeit noch entnehmen, dass wir in diesem Jahr möglicherweise auf einen neuen Ableger der „Call of Duty“-Reihe verzichten müssen, berichtete Bloomberg im Februar, dass auch 2023 ein neuer Ableger der Shooter-Serie erscheinen wird.

Während die Verantwortlichen von Activision Blizzard zu diesem Thema weiter schweigen, meldete sich mit dem gut vernetzten Industrie-Insider Tom Henderson ein alter Bekannter zu Wort. Wie Henderson unter Berufung auf seine Quellen berichtet, wird die offizielle Enthüllung von „Call of Duty 2023“ im Sommer erfolgen. Genauer gesagt am 1. August 2023.

Auch wenn Activision Blizzard beim letztjährigen „Modern Warfare 2“ auf eine Präsentation im Juni setzte, wurden neue „Call of Duty“-Titel in der Vergangenheit gerne im August eines Jahres angekündigt. Gut möglich also, dass Henderson mit seinen Prognosen ein weiteres Mal richtig liegt.

Ein Nachfolger zu Modern Warfare 2?

Da eine offizielle Bestätigung von „Call of Duty 2023“ weiter auf sich warten lässt, sind wir bezüglich der Inhalte auf die Berichte der Gerüchteküche angewiesen. Wie die Kollegen von Insider Gaming im Februar berichteten, entsteht der diesjährige Ableger der Shooter-Reihe bei den „Advanced Warfare“- beziehungsweise „Vanguard“-Machern von Sledgehammer Games und war ursprünglich als DLC zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ (2022) geplant.

Im Laufe der Entwicklung sollen sich Activision Blizzard und Sledgehammer Games jedoch dazu entschlossen haben, die Download-Erweiterung in einen vollwertigen Nachfolger zu „Modern Warfare 2“ umzuwandeln. Auch wenn die Geschehnisse von „Call of Duty 2023“ an „Modern Warfare 2“ anschließen werden, sollten wir laut Bloombergs Jason Schreier nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass der diesjährige Titel den Namen „Modern Warfare 3“ tragen wird.

Neben einer komplett neuen Kampagne werden laut Schreier exklusive Multiplayer-Maps und Waffen geboten. Zudem sei denkbar, dass ausgewählte Inhalte aus dem Multiplayer von „Modern Warfare 2“ in den neuen Titel übernommen werden.

„Call of Duty 2023“ wird den unbestätigten Berichten zufolge für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Quelle: Insider Gaming

