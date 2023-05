Assassin’s Creed Mirage: Bekannter Leaker nennt einen möglichen Releasetermin

In den vergangenen Wochen erreichten uns immer wieder Gerüchte um einen möglichen Releasezeitraum des Stealth-Adventures „Assassin’s Creed: Mirage“.

Nachdem der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson kürzlich darauf hinwies, dass der intern geplante Release von August auf den Oktober 2023 verschoben wurde, sorgt in dieser Woche der bekannte Dataminer und Leaker „j0nathan“ für neuen Gesprächsstoff.

Wie „j0nathan“ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, haben sich die Verantwortlichen von Ubisoft intern vorläufig auf den 12. Oktober 2023 als Releasetermin für „Assassin’s Creed: Mirage“ festgelegt.

Geht Ubisoft namhaften Konkurrenten aus dem Weg?

In Stein gemeißelt ist dieser Termin laut „j0nathan“ allerdings noch nicht. Stattdessen bestehe die Möglichkeit, dass Ubisoft auf mögliche namhafte Konkurrenten, die im angepeilten Zeitraum veröffentlicht werden, reagiert, indem „Assassin’s Creed: Mirage“ weiter nach hinten geschoben wird. Spätestens im November sei laut dem Leaker aber definitiv mit dem Release des Stealth-Adventures zu rechnen.

Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um den möglichen Releasetermin von „Assassin’s Creed: Mirage“ steht weiterhin aus. Zuletzt wurde spekuliert, dass Ubisoft die kommende Ausgabe des hauseigenen „Ubisoft Forwards“-Format nutzen könnte, um uns endlich einen konkreten Releasetermin zu nennen. Die nächste Episode von „Ubisoft Forward“ findet am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit statt.

„Assassin’s Creed: Mirage“ soll 2023 erscheinen und wird sich laut offiziellen Angaben wieder mehr an den spielerischen Wurzeln der erfolgreichen Franchise orientieren. Anstatt euch wie in „Valhalla“ oder „Origins“ riesige offene Rollenspiel-Welten zu bieten, setzen die Entwickler bei „Mirage“ auf eine lineare Spielerfahrung, die die Handlung und die Stealth-Elemente, die die Serie in ihren ersten Jahren auszeichnete, in den Mittelpunkt rückt.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed: Mirage:

„Assassin’s Creed: Mirage“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: „j0nathan“ (Youtube)

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren