Assassin’s Creed Mirage: Geplanter Release um einige Wochen verschoben – Gerücht

Mit „Assassin’s Creed Mirage“ entsteht beim französischen Publisher Ubisoft aktuell ein Spin-off, mit dem die Entwickler zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren und eine lineare Stealth-Action-Erfahrung bieten möchten.

Während sich Ubisoft zu einem möglichen Releasezeitraum bisher nicht äußern wollte, wiesen Insider-Quellen kürzlich darauf hin, dass der Release von „Assassin’s Creed Mirage“ für den August 2023 vorgesehen war. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider Tom Henderson wird es dabei allerdings nicht bleiben.

Stattdessen soll sich Ubisoft dazu entschieden haben, den internen Releasezeitraum von August auf den Oktober des Jahres zu verschieben. Auch das Meta Quest-exklusive „Assassin’s Creed Nexus“ wird laut Henderson mehrere Monate länger als geplant auf sich warten lassen.

Angaben, die bisher nicht von Ubisoft kommentiert oder gar bestätigt wurden. Selbiges gilt für die Gerüchte um die offizielle Enthüllung von „Assassin’s Creed Mirage“, die laut Henderson im Rahmen der nächsten „Ubisoft Forward“-Ausgabe erfolgen soll. Diese findet am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit statt und wird natürlich in Form eines Livestreams übertragen.

Wie eingangs angesprochen, wird es sich bei „Mirage“ um ein Spin-off handeln, das sich wieder mehr an den Ursprüngen der langlebigen „Assassin’s Creed“-Reihe orientiert. Anstatt euch wie in „Valhalla“ oder „Origins“ in eine riesige Open-World zu werfen, setzt „Mirage“ auf eine linearere Spielerfahrung.

Ihr schlüpft in die Rolle des aus „Assassin’s Creed Valhalla“ bekannten Protagonisten Basim Ibn Ishaq und verfolgt dessen Entwicklung von einem einfachen Straßendieb zu einem vollwertigen Mitglied der Assassinen-Gilde. Als Schauplätze des Spin-offs fungieren die Metropole Bagdad und die im heutigen Iran gelegene Festung Alamut.

„Assassin’s Creed Mirage“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Sollte Ubisoft bezüglich des Releasetermins endlich für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

