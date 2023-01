Assassin’s Creed Mirage: Entwickler versprechen eine sehr detaillierte, reichhaltige Spielwelt

Nachdem die letzten drei Ableger der „Assassin’s Creed“-Reihe einen gewaltigen Open-World-Ansatz verfolgten, wird sich das kommende Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“ auf die alten Stärken besinnen und einen fokussierten sowie kleineren Maßstab bieten.

Moderne mit Klassik vermischt

Allerdings möchte das zuständige Entwicklerstudio von Ubisoft Bordeaux nicht einfach das klassische Game Design kopieren. Stattdessen betonte der Creative Director Stéphane Boudon in einem aktuellen Interview mit GamesRadar, dass man die moderne Technik nutzen wird, um eine reichhaltigere Welt zu erschaffen, die mit viel mehr Details als die klassischen Ableger gefüllt sein wird.

„Die erhöhte Hardwareleistung und die erweiterte Expertise, die wir entwickelt haben, erlaubt es uns im Vergleich zu den ersten ACs eine reichhaltigere und dichtere Karte zu haben und bedeutet für uns auch mehr Gameplay-Möglichkeiten, mehr Interaktionen zwischen den Systemen, mehr Tiefe. Es bedeutet auch unglaubliche und immersive Details, um Bagdad als einen der Hauptcharaktere von Mirage zu behandeln.“

Unter anderem wird man auch wieder in der Menge untertauchen können. Dafür haben sich die Entwickler an „Assassin’s Creed Unity“ orientiert, sodass man für die Verfolger mehr oder minder unsichtbar wird, sobald sich drei Passanten in der unmittelbaren Umgebung befinden. Das System sei laut Boudon zwar „schwer zu meistern, aber auch sehr viel immersiver.“

Zudem habe man die klassischen Schleichmechaniken aktualisiert, sodass Werkzeuge wie die Rauchbomben und Wurfmesser auch in einzigartiger Art und Weise aufgewertet werden können. Somit kann man sie an den eigenen Spielstil anpassen.

„Assassin’s Creed Mirage“ soll in der zweiten Jahreshälfte für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Luna veröffentlicht werden.

