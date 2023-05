Assassin’s Creed Mirage: Insider nennt Termin für die offizielle Enthüllung

In dieser Woche erreichten uns weitere Gerüchte zu „Assassin’s Creed Mirage“, die darauf hindeuteten, dass Ubisofts neuer Stealth-Titel im August für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Ergänzend dazu wurde spekuliert, dass Ubisoft das hauseigene „Ubisoft Forward“-Format nutzen könnte, um uns „Assassin’s Creed Mirage“ vorzustellen und zudem den finalen Releasetermin des Spin-offs zu nennen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, können wir uns im Rahmen des kommenden „Ubisoft Forward“-Events in der Tat auf eine Präsentation von „Assassin’s Creed Mirage“ freuen.

Ob die nächste Ausgabe von Ubisofts Digital-Format dann auch genutzt wird, um den Releasetermin des Stealth-Titels zu nennen, bleibt laut dem Insider abzuwarten. Dies erfahren wir am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit, wenn die nächste „Ubisoft Forward“-Episode stattfindet.

Entwickler kehren zu den Wurzeln der Reihe zurück

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Assassin’s Creed Mirage“ hieß, dürfen sich Fans der Serie auf eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe einstimmen. Anstatt euch wie in „Valhalla“ oder „Odyssey“ in eine gigantische Open-World zu entlassen und auf ein klassisches Action-Rollenspiel zu setzen, werden die Entwickler in „Assassin’s Creed Mirage“ die Stealth-Elemente in den Mittelpunkt rücken.

„Assassin’s Creed Mirage“ fällt laut offiziellen Angaben linearer und handlungsorientierter als die letzten Ableger aus und versetzt euch in die Rolle des Protagonisten Basim Ibn Ishaq, der Spielerinnen und Spielern durch seinen Auftritt in „Assassin’s Creed Valhalla“ ein Begriff sein dürfte.

Als Schauplatz des Spin-offs fungiert die Metropole Bagdad, die für das Spiel in vier Abschnitte unterteilt wurde. Zudem warten Abstecher in die Festung Alamut, die im heutigen Iran liegt. In der Geschichte von „Mirage“ verfolgt ihr Basims Entwicklung von einem simplen Straßendieb hin zu einem vollwertigen Mitglied der Assassinen und stellt euch einer dunklen Verschwörung.

„Assassin’s Creed Mirage“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

